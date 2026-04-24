Xbox Game Pass: Roguelite-Deckbuilder im Abo veröffentlicht

Vampire Crawlers wurde im Xbox Game Pass veröffentlicht und erweitert das Angebot um einen neuen Roguelite-Deckbuilder.

Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard ist überraschend im Xbox Game Pass erschienen und kann ab sofort gespielt werden. Der Titel stammt von den Entwicklern hinter Vampire Survivors und ist direkt zum Release im Abo verfügbar.

Das Spiel verwandelt das bekannte Survivors-Prinzip in ein rundenbasiertes, kartengestütztes Roguelite-Erlebnis mit sogenannten „Blobber“-Elementen. Spieler bauen dabei mächtige Decks auf, erkunden bekannte Dungeon-Umgebungen aus einer neuen Perspektive und kombinieren Fähigkeiten zu extremen Angriffsketten.

Im Mittelpunkt steht der Aufbau sogenannter „gebrochener“ Decks, die im Laufe eines Runs immer stärkere und teils chaotische Synergien entwickeln. Ziel ist es, durch strategische Kombinationen verheerende Effekte auszulösen und Gegnerhorden zu überwinden.

Vampire Crawlers ist ab sofort für Xbox Series X|S, Xbox auf PC sowie Xbox Cloud Gaming verfügbar und ist direkt im Xbox Game Pass enthalten. Zusätzlich wird Xbox Play Anywhere unterstützt.