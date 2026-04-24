Xbox Game Pass: Roguelite-Deckbuilder im Abo veröffentlicht

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Vampire Crawlers wurde im Xbox Game Pass veröffentlicht und erweitert das Angebot um einen neuen Roguelite-Deckbuilder.

Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard ist überraschend im Xbox Game Pass erschienen und kann ab sofort gespielt werden. Der Titel stammt von den Entwicklern hinter Vampire Survivors und ist direkt zum Release im Abo verfügbar.

Das Spiel verwandelt das bekannte Survivors-Prinzip in ein rundenbasiertes, kartengestütztes Roguelite-Erlebnis mit sogenannten „Blobber“-Elementen. Spieler bauen dabei mächtige Decks auf, erkunden bekannte Dungeon-Umgebungen aus einer neuen Perspektive und kombinieren Fähigkeiten zu extremen Angriffsketten.

Im Mittelpunkt steht der Aufbau sogenannter „gebrochener“ Decks, die im Laufe eines Runs immer stärkere und teils chaotische Synergien entwickeln. Ziel ist es, durch strategische Kombinationen verheerende Effekte auszulösen und Gegnerhorden zu überwinden.

Vampire Crawlers ist ab sofort für Xbox Series X|S, Xbox auf PC sowie Xbox Cloud Gaming verfügbar und ist direkt im Xbox Game Pass enthalten. Zusätzlich wird Xbox Play Anywhere unterstützt.

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33 Kommentare Added

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  1. Knappe 04 125210 XP Man-at-Arms Gold | 24.04.2026 - 12:47 Uhr

    Das wird geladen, hoffentlich macht das Spiel so viel Spaß wie der Vorgänger.

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  3. EdgarAllanFloh 129200 XP Man-at-Arms Onyx | 24.04.2026 - 13:17 Uhr

    Es kann ja echt sein, dass das Spiel der Hammer ist. Aber die Grafik ist einfach so krass frühe 90er Jahre.

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    • Hattori Hanzo 40465 XP Hooligan Krauler | 24.04.2026 - 14:20 Uhr
      Antwort auf EdgarAllanFloh

      Das Lustige ist: Ich hasse diese Pixel Optik, aber hier und bei Vamp Survivor stört es mich nach 2 min absolut nicht mehr, weil dich das game so reinzieht.

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      • EdgarAllanFloh 129200 XP Man-at-Arms Onyx | 24.04.2026 - 16:06 Uhr
        Antwort auf Hattori Hanzo

        Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn ich mal eine DVD Hercules oder Xena anwerfe, stört mich die Grafik auch nur zwei bis fünf Minuten. Danach habe ich mich an die Optik gewöhnt.

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  6. Quentara 16060 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 24.04.2026 - 14:15 Uhr

    Macht richtig Bock! Und das sage ich, obwohl ich direkt laufen gehe, sobald ich irgendwo „Roguelite-Deckbuilder“ lese 😂

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  7. Ripperdom 25875 XP Nasenbohrer Level 3 | 24.04.2026 - 14:20 Uhr

    Wow, einfach ein geniales Spiel! Die Entwickler beweisen es mal wieder allen: Man muss keine 100 Millionen in die Hand nehmen, um ein Spiel zu entwickeln, das tendenziell besser ist als viele der Triple-A-Spiele, die so veröffentlicht worden sind.

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