Xbox Game Pass: Sable erscheint im September im Abo

Sable erscheint im September und wird vom ersten Tag an auch im Xbox Game Pass-Abonnement angeboten.

Sable ist eine Coming-of-Age-Geschichte der Entdeckung durch Erkundung in einer eindrucksvoll gerenderten Open-World-Wüste. Begebt euch in der Rolle der jungen Sable auf eine zutiefst persönliche Reise über einen fremden Planeten, erkundet uralte Monumente, verfallene Architektur und aus dem Kosmos gefallene Schiffe, während ihr die Geschichte seiner Bewohner kennenlernt und euren Platz in der Welt entdeckt.

Sable erscheint offiziell am 23. September 2021 und ist vom ersten Tag an im Xbox Game Pass-Abonnement erhältlich.

Summer Game Fest Video:

Hier gibt es 13 Minuten Spielszenen zu sehen: