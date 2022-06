Xbox Game Pass: Samsung Gaming Hub Ende Juni in Deutschland

Bereits gestern haben wir darüber berichtet, dass Samsung und Microsoft eine Partnerschaft eingegangen sind, um die Xbox App zu integrieren, womit man vollständigen Zugriff auf die Xbox Game Pass-Spiele bekommt.

Der Gaming-Hub wird am 30. Juni 2022 in Deutschland bei Samsung TV-Geräten aus dem Jahr 2022 – einschließlich der 2022er Neo QLED 8K TV, Neo QLED 4K TVs, QLEDs2 TVs und der 2022 Smart-Monitor-Serie – eingeführt.

Für die nötige Gaming-Performance wurden die 2022er-Modelle von Samsung weiter angepasst und verbessert, um für geringer Latenzzeiten, eindrucksvolle visuelle Grafiken und scharfe, flüssige Bewegungs- und Spielabläufe zu sorgen.

„Xbox teilt unsere Vision und unser Engagement, ein packendes Spiel-Streaming-Erlebnis ins Zuhause zu bringen und ist daher ein wichtiger Partner für Samsung“, so Won-Jin Lee, Präsident und Leiter des Service Business Teams bei Samsung Electronics GmbH. „Es freut mich sehr, dass wir mit der Erweiterung der Xbox App zum Samsung Gaming Hub unsere Zusammenarbeit weiter vertiefen. Durch diese Kooperation haben unsere Smart-TV-Kunden Zugang zu Hunderten Spielen über den Xbox Game Pass. Egal ob sie sich für das Streaming von Games, Live-Sport oder Filmen entscheiden – wir ermöglichen einen spielerisch leichten Zugang zu ihren Lieblingsinhalten.“

„Wir wollen die Leidenschaft und Freude beim Spielen möglichst allen Menschen auf der Welt zugänglich machen. Die Xbox App auf Smart-TVs zu bringen, ist ein weiterer Schritt, um unsere Vision Wirklichkeit werden zu lassen“, so Phil Spencer, CEO von Microsoft Gaming. „Deshalb freuen wir uns sehr über die Partnerschaft mit Samsung als einem weltweit führenden Hersteller von TVs, um Xbox zu noch mehr Menschen zu bringen. Die Zusammenarbeit mit Samsung hilft uns, den Einstieg in unsere Spiele weiter zu erleichtern und neue Spieler in unserer lebendigen Community willkommen zu heißen.“