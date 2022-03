Xbox Game Pass: Sarah Bond und Phil Spencer diskutieren über das Abo-Modell

Sarah Bond und Phil Spencer diskutieren in einem neuen GDC 2022-Video über den Xbox Game Pass und darüber, wie die Spielbeteiligung steigt und Abonnenten bereit sind 50 % mehr in Games zu investieren. Trotzdem sagt Spencer: „Für uns bei Xbox gibt es nicht das eine Geschäftsmodell, das gewinnen wird.“ Den vollständigen GDC-Chat findet ihr hier:

Die Xbox Game Pass-Statistiken sprechen dabei für sich und so gibt Microsoft auf der GDC 2022 bekannt, dass Abonnenten nach dem Beitritt 40 % mehr Spiele spielen. Für Entwickler ist vor allem der Zuwachs der Gamer ein wichtiges Merkmal und so kann auch hier der Xbox Game Pass direkt zum Start eine durchschnittliche 8,3-fache Steigerung der Spielerzahlen entfachen.

Große Xbox Game Pass-Spiele, die direkt vom ersten Tag an im Xbox Game Pass landen, haben in den ersten 30 Tagen einen 3,5-fachen Anstieg der Spielerzahlen. Indie-Games profitieren noch mehr und erreichen einen 15-fachen Anstieg. Was sich auch auf die Einnahmen auswirkt, so verzeichnen Indie-Unternehmen ein dreistelliges Umsatzwachstum.