Xbox Game Pass: Saubere Action und Wüstengefechte ab heute im Abo

13 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Übersicht

Ab dem 23. Oktober erweitern zwei neue Titel das Game-Pass-Angebot auf PC, Konsole und Cloud!

Der Xbox Game Pass wächst weiter und bietet ab dem 23. Oktober 2025 zwei frische Neuzugänge, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Sowohl PowerWash Simulator 2 als auch Bounty Star sind ab sofort über Cloud, PC und Xbox Series X|S verfügbar und stehen Mitgliedern des Game Pass Ultimate sowie des PC Game Pass zur Verfügung.

PowerWash Simulator 2 führt das beliebte Reinigungsabenteuer fort und erweitert das bekannte Konzept um neue Schauplätze, verbesserte Werkzeuge und detailreichere Umgebungen.

Spielerinnen und Spieler können erneut mit Hochdruckreinigern für Ordnung sorgen und dabei entspannendes Gameplay mit neuen Herausforderungen erleben.

Mit Bounty Star erscheint parallel ein actiongeladener Mecha-Shooter, der taktische Kämpfe in einer postapokalyptischen Wüstenwelt bietet.

Der Titel kombiniert Third-Person-Gefechte mit Individualisierungsmöglichkeiten für Kampfmaschinen und erzählt die Geschichte einer ehemaligen Soldatin, die sich ihren inneren Dämonen stellt.

Beide Titel erweitern das Game-Pass-Angebot um abwechslungsreiche Spielerlebnisse, die sowohl für entspannte Sessions als auch für intensive Action sorgen.

Xbox Game Pass – Oktober 2025

  • 23. Oktober 2025 – PowerWash Simulator 2 (Cloud, PC und Xbox Series X|S Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 23. Oktober 2025 – Bounty Star (Cloud, PC uud Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Game Pass

13 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Wartenaufwunder 137090 XP Elite-at-Arms Silber | 23.10.2025 - 09:34 Uhr

    Ich hab mir erst GoY gekauft und mich tierisch auf NG4 gefreut um dann NUR NOCH Ball X Pit zu spielen 🫣😅

    0

Hinterlasse eine Antwort