Xbox Game Pass: Schon bald sind 4 bekannte Spiele weg

Der Xbox Game Pass steht vor einer weiteren Aktualisierung seines Katalogs, bei der vier Spiele aus dem Angebot entfernt werden.

Zu den auslaufenden Titeln gehört das strategische Roguelike Monster Train, das sich mit seinem schnellen Deckbuilding-Ansatz eine feste Fangemeinde aufgebaut hat. Die Mischung aus taktischen Entscheidungen und variablen Kartenkombinationen prägte den Charakter des Spiels und machte es zu einem der markanteren Vertreter seines Genres im Abo.

Ebenfalls betroffen ist Expeditions A MudRunner Game. Die Offroad Simulation setzte auf physikbasierte Herausforderungen und schweres Gerät, das in anspruchsvollen Umgebungen präzise manövriert werden musste. Die Kombination aus Geländephysik und Fahrzeugkontrolle verlieh dem Titel einen eigenständigen Reiz, der ihn klar von klassischen Rennspielen unterschied.

Mit Mittelerde Schatten des Krieges verschwindet zudem ein großes Action Adventure aus dem Dienst. Das Spiel nutzte sein Nemesis System, um Gegnerdynamiken und Schlachtfelder variabel zu gestalten, und bot damit eine Struktur, die sich von vielen vergleichbaren Titeln abhob. Die offene Welt und die großangelegten Auseinandersetzungen machten den Titel zu einem der auffälligeren Third Party Beiträge im Game Pass.

Abgerundet wird die Liste durch Injustice 2. Das Fighting Game kombinierte ein umfangreiches Figurenaufgebot mit einer aufwendigen Inszenierung und gehörte zu den populäreren Prügelspielen im Abo. Die Mischung aus Kampfsystem, Präsentation und Charaktervielfalt prägte den Auftritt des Titels im Dienst.