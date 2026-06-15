Xbox Game Pass: Sechs Spiele werden heute aus dem Abo entfernt

Diese sechs Spiele verlassen heute den Xbox Game Pass.

Heute, am 15. Juni 2026, werden insgesamt sechs Spiele aus dem Abo-Angebot entfernt. Folgende Spiele verlassen den Xbox Game Pass am 15. Juni 2026.

Xbox Game Pass Entfernungen – Juni 2026

Wer eines der Spiele dauerhaft seiner Bibliothek hinzufügen möchte, kann den Mitgliederrabatt des Xbox Game Pass heute noch nutzen und die Titel vergünstigt erwerben.