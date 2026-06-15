Xbox Game Pass: Sechs Spiele werden heute aus dem Abo entfernt

Heute, am 15. Juni 2026, werden insgesamt sechs Spiele aus dem Abo-Angebot entfernt. Folgende Spiele verlassen den Xbox Game Pass am 15. Juni 2026.
Xbox Game Pass Entfernungen – Juni 2026
- Jurassic World Evolution 2 (Konsole, Cloud und PC)
- Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt (Konsole und PC)
- Lost in Random: The Eternal Die (Konsole, Cloud und PC)
- Warhammer 40.000: Space Marine Master Crafted Edition (Konsole, Cloud und PC)
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (Konsole, Cloud und PC)
- Splitgate: Arena Reloaded (Konsole, Cloud und PC)
Wer eines der Spiele dauerhaft seiner Bibliothek hinzufügen möchte, kann den Mitgliederrabatt des Xbox Game Pass heute noch nutzen und die Titel vergünstigt erwerben.
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13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Kann weg kommt ja Nachschub
Splitgate: Arena Reloaded ist sowieso free to play, da braucht man nicht unbedingt den Game Pass für…
Kann alles weg.