Xbox Game Pass: Sechs Spiele werden heute aus dem Abo entfernt

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Diese sechs Spiele verlassen heute den Xbox Game Pass.

Heute, am 15. Juni 2026, werden insgesamt sechs Spiele aus dem Abo-Angebot entfernt. Folgende Spiele verlassen den Xbox Game Pass am 15. Juni 2026.

Xbox Game Pass Entfernungen – Juni 2026

Wer eines der Spiele dauerhaft seiner Bibliothek hinzufügen möchte, kann den Mitgliederrabatt des Xbox Game Pass heute noch nutzen und die Titel vergünstigt erwerben.

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13 Kommentare Added

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  2. -tails- 17560 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 15.06.2026 - 20:13 Uhr

    Splitgate: Arena Reloaded ist sowieso free to play, da braucht man nicht unbedingt den Game Pass für…

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