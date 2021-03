Xbox Game Pass: Sekiro: Shadows Die Twice bald im Abo laut Gerücht

Mit einem Tweet lässt XboxEra Co-Host Shpeshal Ed die Gerüchte Küche über einen Neuzugang im Xbox Game Pass anheizen. Angeblich soll das Soulslike-Spiel Sekiro: Shadows Die Twice in den nächsten Monaten im Abo veröffentlicht werden.

Wer also den preisgekrönten Titel von Entwickler FromSoftware, den Schöpfern der Dark Souls-Reihe auf dem Wunschzettel hat, sollte vielleicht noch etwas mit dem Kauf warten.

If you’re thinking of buying Sekiro in the next couple of months or so….maybe hold off. Just in case

— Shpeshal Ed (@Shpeshal_Ed) March 13, 2021