Xbox Game Pass: September-Offensive bringt Spannung, Strategie und Sport

Die September-Offensive im Xbox Game Pass bringt euch Spannung, Strategie und Sport – aber keine Schokolade, bisher!

Im September 2025 erwarten euch als Xbox Game Pass-Abonnenten mehrere hochkarätige Neuzugänge, die sowohl Action-Fans als auch Strategie- und Sportbegeisterte ansprechen.

Den Auftakt macht am 4. September Hollow Knight: Silksong, das nach jahrelanger Wartezeit endlich erscheint und euch auf Series X|S, PC und über die Cloud zur Verfügung steht.

In diesem atmosphärischen Metroidvania-Abenteuer übernehmt ihr die Rolle von Hornet und erkundet die düstere Welt von Pharloom mit anspruchsvollem Plattforming und intensiven Kämpfen.

Bereits einen Tag später, am 5. September, könnt ihr über EA Play eine zehnstündige Testversion von NHL 26 auf Series X|S spielen. Diese bietet euch einen ersten Einblick in die neue Saison des Eishockey-Simulators.

Am 17. September folgt Deep Rock Galactic: Survivor, ein Spin-off des beliebten Koop-Shooters, das euch diesmal in einem Solo-Erlebnis mit automatisierten Kämpfen gegen Alienhorden konfrontiert. Das Spiel erscheint für Konsole, PC und Cloud und kombiniert das bekannte Mining-Gameplay mit Elementen aus dem Roguelite-Genre.

Am 18. September erscheint Frostpunk 2 für Xbox Series X|S. In dieser Fortsetzung des preisgekrönten Survival-Strategiespiels müsst ihr erneut eine Gesellschaft unter extremen Bedingungen aufbauen und schwierige moralische Entscheidungen treffen.

Den Abschluss der bisher bekannten September-Neuzugänge bildet EA Sports FC 26, das euch ab dem 19. September ebenfalls über EA Play für zehn Stunden auf Konsole und PC zur Verfügung steht. Die Fußballsimulation bietet neue Spielmechaniken und aktualisierte Kader für die kommende Saison.

Xbox Game Pass – September 2025

04. September 2025 – Hollow Knight: Silksong

05. September 2025 – EA SPORTS NHL 26 Trial-Version

17. September 2025 – Deep Rock Galactic: Survivor

18. September 2025 – Frostpunk 2

19. September 2025 – EA SPORTS FC 26 Trial-Version

