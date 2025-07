Xbox Game Pass: Service ist profitabel laut Bericht

Autor:, in / Xbox Game Pass

Was war zuerst da: das Huhn oder das Ei? Diese Frage beschäftigt mindestens genauso viele wie die Frage, ob der Xbox Game Pass profitabel ist oder nicht.

Die Antwort darauf lautet: Ja, der Xbox Game Pass ist profitabel. Auch dann, wenn man die Verluste durch Umsätze für First-Party-Spiele berücksichtigt.

Das sagt zumindest Christopher Dring (war früher bei Gamesindustry.biz) von The Game Business, der sich bei der Aussage auf seine Quellen bezieht.

In einem längeren Posting auf X erklärte Dring, dass er sich vor anderthalb Jahren bei Xbox darüber erkundigt habe, was in der Gewinn- und Verlustrechnung von Game Pass enthalten ist. Er wollte wissen, ob die Kosten des Game Pass die Auswirkungen auf den Absatz der internen Studios berücksichtigen.

„Mir wurde gesagt, dass First-Party-Spiele eine eigene Gewinn- und Verlustrechnung haben, die vom Game Pass getrennt ist, da sie auf andere Weise Geld verdienen. Ich hatte das Gefühl, dass diese interne Buchhaltung bedeuten könnte, dass der Game Pass profitabel ist, aber sie übt sicherlich Druck auf die Margen der internen Spiele aus und bedeutet MÖGLICHERWEISE, dass einige Studios nicht so viel Gewinn (oder gar keinen Gewinn) erzielen.“

Wie Dring weiter erklärte, spiele das in der Praxis zwar keine Rolle, wegen der Auswirkungen von First-Party-Spielen und der Höhe der Ausgaben der Xbox Game Studios wollte er die Aussage, nämlich ob der „Game Pass sei profitabel“ ist, wissen, ob dies vollständig berücksichtigt wurden.

Letztendlich sei der Xbox Game Pass aber auch dann noch profitabel, „wenn man die entgangenen Einnahmen im Zusammenhang mit First-Party-Spielen (nicht nur Stückzahlen, sondern auch Mikrotransaktionen) mit einbezieht“, wie Dring unabhängig davon von Quellen erfahren haben will.