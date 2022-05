Xbox Game Pass: Service könnte Branche zerstören glaubt früherer Xbox Vice President

Autor:, in / Xbox Game Pass

Der Xbox Game Pass ist für Microsoft ein riesiger Erfolg und wird von den Spielern gefeiert.

Der gerne als „Netflix der Spiele“ bezeichnete Dienst wurde am 1. Juni 2017 auf der Xbox One eingeführt und bietet seitdem ein Angebot von über 100 Spielen, die zu einem monatlichen Betrag von 12,99 Euro in vollem Umfang gespielt werden können.

Andere sehen in dem Service, der auf Xbox-Konsolen, PC und über Mobilgeräte dank der Cloud spielbar ist, eine Gefahr für die Qualität der Spiele und halten ihn auch nicht für rentabel.

Der Xbox Game Pass könnte sogar die Spielebranche zerstören. Der Ansicht ist zumindest Ed Fries, ehemaliger Xbox Vice President of Game Publishing bei Microsoft.

In Folge 132 des Xbox Expansion Podcasts sprach Fries über den Service, der ihn Angst und nervös mache. So vergleicht er den Xbox Game Pass mit dem Musikdienst Spotify. Der habe seinen Worten nach die Musikbranche zerstört und die Einnahmen gehörig einbrechen lassen.

„Die eine Sache, die sie machen, die mich nervös macht, ist Game Pass. Game Pass macht mir Angst, weil es eine ähnliche Sache namens Spotify gibt, die für die Musikbranche entwickelt wurde. Als Spotify startete, zerstörte es das Musikgeschäft, es halbierte buchstäblich die jährlichen Einnahmen des Musikgeschäfts. Es hat dazu geführt, dass die Leute einfach keine Songs mehr kaufen.“

Fries rät zur Vorsicht, schließlich seien Märkte für Gaming und Musik anfällig. So etwas habe er schon in den 1980er Jahren gesehen, als sich die Branche selbst zerstörte.

„Wir müssen also aufpassen, dass wir nicht das gleiche System in der Spielebranche schaffen. Diese Märkte sind anfälliger, als die Leute glauben. Ich habe gesehen, wie sich die Spieleindustrie in den frühen 80er Jahren selbst zerstört hat.“

Aus der Sicht eines Kunden findet er aber sowohl den Xbox Game Pass als auch Spotify eine super Sache. Doch was für Kunden gut ist, sei nicht unbedingt gut für die Branche.

„Game Pass macht mich also nervös. Als Kunde liebe ich es. Ich liebe Spotify als Kunde: Ich habe alle Songs, die ich jemals haben wollte… es ist ein großartiges Angebot für einen Kunden. Aber es ist nicht unbedingt gut für die Branche.“

Was denkt ihr? Hat Ed Fries recht und der Xbox Game Pass könnte den Untergang der Spielebranche bedeuten?