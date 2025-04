Xbox Game Pass: Service nicht für jeden geeignet, sagt Spencer

Der Chef der Microsoft Gaming-Sparte, Phil Spencer, sprach mit Variety über das Thema Xbox.

Über den Xbox Game Pass sagte Spencer, dass es eine Option für bestimmte Leute sei, sie müsse nicht auf jeden passen und stelle eine weitere Option, um Spiele zu spielen.

Laut Spencer sind der PC und die Cloud derzeit die größten Segmente, in denen man ein Wachstum verzeichnet. Konsolen seien aber weiterhin ein gutes Geschäft.

„Unsere größten Wachstumsbereiche sind im Moment PC und Cloud, was Sinn macht, da Konsolen insgesamt ein gutes Geschäft sind. Sie sind ein etabliertes Geschäft, aber sie sind nicht wirklich ein wachsendes Segment im Gaming-Bereich. Wir haben also ein gutes Wachstum auf dem PC, und wir haben ein Wachstum in der Cloud, was Nutzer und Stunden angeht.“

„Und die Konsolen sind weiterhin ein sehr gesunder Teil des Game Pass. Aber es ist nicht unbedingt notwendig, dass Game Pass die einzige Möglichkeit zum Spielen ist. Wenn jeder, der Game-Pass-Abonnent ist, sich stattdessen entscheidet, seine Spiele zu kaufen, ist das auch gut für unser Geschäft.“