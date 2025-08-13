Xbox Game Pass: Shadow Drop auf der Gamescom?

Der Xbox Game Pass im August 2025 könnte wieder mit einem weiteren Shadow Drop für Aufsehen sorgen!

Shadow Drop auf der Gamescom? Die Gamescom (20.–24. August) könnte der perfekte Zeitpunkt für einen Überraschungs-Release sein.

Microsoft hat bereits bei früheren Events wie QuakeCon mit Shadow Drops überrascht – zuletzt mit Heretic + Hexen, die ohne Vorwarnung direkt im Game Pass landeten.

Auch Descenders Next wurde im Juli als Shadow Drop veröffentlicht!

Gears of War: Reloaded – bereits für den 26. August im Game Pass gelistet – ist bisher das einzige Spiel, was für den aktuellen Monat noch bekannt ist.