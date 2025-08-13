Xbox Game Pass: Shadow Drop auf der Gamescom?

Shadow Drop auf der Gamescom? Die Gamescom (20.–24. August) könnte der perfekte Zeitpunkt für einen Überraschungs-Release sein.
Microsoft hat bereits bei früheren Events wie QuakeCon mit Shadow Drops überrascht – zuletzt mit Heretic + Hexen, die ohne Vorwarnung direkt im Game Pass landeten.
Auch Descenders Next wurde im Juli als Shadow Drop veröffentlicht!
Gears of War: Reloaded – bereits für den 26. August im Game Pass gelistet – ist bisher das einzige Spiel, was für den aktuellen Monat noch bekannt ist.
22 Kommentare
Gerne wieder irgendwas shadow droppen. Darüber freut sich das Gamerherz
SHadow drops sind super 🙂
Find ich sind geile Aktionen so Shadowdrops.
Quake 3 Arena 😁
Wäre Microsoft definitiv zuzutrauen. Wenn sie es gemacht haben wurden echt Kracher veröffentlicht. Ich bin gespannt🙂
Na dann mal abwarten was kommt