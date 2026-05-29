Xbox Game Pass: Sharma: Abonnentenzahlen nach Preissenkung gestiegen

Die Preissenkung des Xbox Game Pass zeigt laut Xbox-CEO Asha Sharma erste positive Auswirkungen auf das Wachstum des Abonnementdienstes.
In einem internen Memo (via The Verge) erklärte Sharma, dass die Preis- und Tarifänderungen des vergangenen Jahres das Wachstum verlangsamt und die Kündigungsrate erhöht hätten. Seit der jüngsten Preisreduzierung seien jedoch sowohl die Zahl der Neuabschlüsse als auch die Kundenbindung wieder gestiegen.
„Nach unserer Preissenkung haben wir ein Wachstum bei den Neuakquisitionen und eine verbesserte Kundenbindung festgestellt“, heißt es in dem Schreiben.
Sharma bezeichnete dies als einen wichtigen ersten Schritt für die weitere Entwicklung des Dienstes.
Gleichzeitig machte die Xbox-Chefin deutlich, dass die Herausforderungen für Game Pass damit noch nicht gelöst seien. Nachhaltiges Wachstum werde nicht durch eine einzelne Maßnahme oder einen einzelnen Spiele-Launch erreicht, sondern erfordere langfristige Anstrengungen.
Parallel dazu hat Microsoft eine weitere Initiative gestartet. Mitglieder von Discord Nitro erhalten künftig ohne zusätzliche Kosten Zugriff auf eine Starter Edition des Xbox Game Pass.
Darüber hinaus könnten künftig weitere Dienste in das Abonnement integriert werden. Netflix-Co-CEO Greg Peters bestätigte, dass bereits Gespräche mit Sharma über mögliche Bundle-Modelle geführt wurden.
Konkrete Vereinbarungen gibt es derzeit zwar nicht, Peters schloss eine Zusammenarbeit jedoch ausdrücklich nicht aus. Voraussetzung sei ein Modell, das sowohl für die Nutzer als auch für die beteiligten Unternehmen einen Mehrwert biete.
Microsoft arbeitet damit offenbar weiter an neuen Strategien, um den Xbox Game Pass langfristig attraktiver zu machen und wieder auf einen nachhaltigen Wachstumskurs zu bringen.
43 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die Preissenkung alleine wird nicht der Grund sein. Viele haben es sich sicherlich wegen FH6 geholt und werden das Abo kündigen, wenn sie gesättigt sind
Wilde Theorie im Bereich Glaskugel anzusiedeln. ^^
Ich bin die Bestätigung dieser Theorie 😄
Das wird bei absolut jedem Nicht-Indie Release gesagt… Seit über 6 Jahren…
So ein Quatsch diese Leute wissen was gut ist nicht allein wegen Forza 😜
Mein Ultimate läuft in fünf Tagen aus. Ich glaube ich werde erstmal nicht verlängern. Zumindestens nicht bis das Halo Remake und Gears of War kommen
Ich bin mit Essential voll zufrieden.
Und wenn das Online-Spielen wirklich gratis wird, brauch ich auch das nicht mehr.
Also mich haben die beim Gamepass verloren.
Ich sehe hier keinen Mehrwert für mich persönlich.
Wenn ich schaue welche Games ich um welche Preise (in Sales) gekauft habe und wie lange ich die dann gespielt habe…….ist der Gamepass nix für mich.
Finde die Transparenz von der Asha Sharma Top. Die Preissenkungen, der Release von Forza Horizon 6, dazu einige Kracher im Game Pass. Es sind mehrere Faktoren.
Mich freut der Anstieg. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist nämlich einfach ungeschlagen.
Typisches PR-Gelaber, ohne konkrete Zahlen glaube ich gar nichts.
Als Beispiel: Durch die Preiserhöhung haben 100 000 Abonnenten gekündigt. Jetzt, wo der Game Pass „günstiger“ ist, sind 50 000 Neuabschlüsse wie auch die Kundenbindung wieder gestiegen. Fehlen trotzdem 50 000 Abonnenten.
Sollen einfach mal die genauen Abozahlen offenlegen, wo ist das Problem?
Selbstsicherheit sieht anders aus.
Gefallen werden sie sicherlich nicht. Schön zu hören das es weiter vorran geht.
Ich persönlich werde im Sommer wieder auf das Maximum verlängern. ^^
Der jetzige Preis ist in meinen Augen aber auch perfekt. Bin froh dass COD als day 1 raus ist und der Preis so möglich wurde. Dennoch war die Erhöhung sehr negativ für die Zahlen…
Ich vermute auch, dass eher das gegenwärtige FH6-Phänomen die Ursache ist, aber es passt Xbox sicherlich gut in den Kram, eine solche Meldung gerade jetzt zu veröffentlichen. Schauen wir uns die Zahlen in 6-12 Monaten nochmal an.
Gleichzeitig bin ich auch sehr gespannt, was der anstehende GTA 6-Release mit der Konsolen-Hardware machen wird. Werden die Leute zur günstigsten Möglichkeit greifen, GTA 6 zu spielen und sich eine Xbox Series S kaufen? Wenn ja, hat Microsoft genügend Konsolen dafür auf Lager? Welchen Einfluss wird die (bewusst herbeigeführte) schwache Hardware-Präsenz in den Läden haben?
Schön, dass die Zahlen wieder steigen nach der Preissenkung.
Mit dem aktuellen Preis haben sie das Abo mit dem mit Abstand besten Preis/Leistungsverhältnis. Best Deal in Gaming.❤️
So ist es werde es nie kündigen…..