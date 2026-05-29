Xbox Game Pass: Sharma: Abonnentenzahlen nach Preissenkung gestiegen

Die Preissenkung des Xbox Game Pass zeigt laut Xbox-CEO Asha Sharma erste positive Auswirkungen auf das Wachstum des Abonnementdienstes.

In einem internen Memo (via The Verge) erklärte Sharma, dass die Preis- und Tarifänderungen des vergangenen Jahres das Wachstum verlangsamt und die Kündigungsrate erhöht hätten. Seit der jüngsten Preisreduzierung seien jedoch sowohl die Zahl der Neuabschlüsse als auch die Kundenbindung wieder gestiegen.

„Nach unserer Preissenkung haben wir ein Wachstum bei den Neuakquisitionen und eine verbesserte Kundenbindung festgestellt“, heißt es in dem Schreiben.

Sharma bezeichnete dies als einen wichtigen ersten Schritt für die weitere Entwicklung des Dienstes.

Gleichzeitig machte die Xbox-Chefin deutlich, dass die Herausforderungen für Game Pass damit noch nicht gelöst seien. Nachhaltiges Wachstum werde nicht durch eine einzelne Maßnahme oder einen einzelnen Spiele-Launch erreicht, sondern erfordere langfristige Anstrengungen.

Parallel dazu hat Microsoft eine weitere Initiative gestartet. Mitglieder von Discord Nitro erhalten künftig ohne zusätzliche Kosten Zugriff auf eine Starter Edition des Xbox Game Pass.

Darüber hinaus könnten künftig weitere Dienste in das Abonnement integriert werden. Netflix-Co-CEO Greg Peters bestätigte, dass bereits Gespräche mit Sharma über mögliche Bundle-Modelle geführt wurden.

Konkrete Vereinbarungen gibt es derzeit zwar nicht, Peters schloss eine Zusammenarbeit jedoch ausdrücklich nicht aus. Voraussetzung sei ein Modell, das sowohl für die Nutzer als auch für die beteiligten Unternehmen einen Mehrwert biete.

Microsoft arbeitet damit offenbar weiter an neuen Strategien, um den Xbox Game Pass langfristig attraktiver zu machen und wieder auf einen nachhaltigen Wachstumskurs zu bringen.