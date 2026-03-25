Xbox Game Pass: Sharma erkundet Abonnement-Kooperation mit Netflix

Zwischen Xbox und Netflix zeichnen sich potenzielle Synergien ab. Berichten zufolge hat die neue Xbox-CEO Asha Sharma Gespräche mit Netflix-Co-CEO Greg Peters geführt, in denen Ideen für ein gemeinsames Abonnement-Bündel zwischen Xbox Game Pass und Netflix ausgelotet wurden. Offiziell bestätigt ist bislang nichts, Peters schloss aber mögliche Kooperationen nicht aus.

Laut Peters betrachtet Sharma Xbox mit frischem Blick: Anstatt defensiv zu agieren, wolle sie ein „Invest-to-Grow“-Modell etablieren, das Wachstum und Innovation in den Vordergrund stellt. Peters lobt insbesondere ihre Herangehensweise, die darauf ausgerichtet sei, neue Möglichkeiten zu schaffen und bestehende Angebote zu erweitern.

Die Gespräche über eine potenzielle Zusammenarbeit sollen so gestaltet werden, dass sie sowohl für Verbraucher als auch für beide Unternehmen Sinn ergeben. Peters betont, dass Microsoft derzeit noch herausfindet, wie ein Game Pass-Bündel optimal funktionieren könnte, lobt aber Sharmas vorausschauende Strategie.

Sharmas Ansatz zeigt sich auch in internen Maßnahmen: von der Verbesserung der Entwicklerressourcen über die Nutzererfahrung bis hin zum Ende der wenig beliebten „This is an Xbox“-Kampagne. Beobachter sehen darin ein deutliches Signal für ihre proaktive und wachstumsorientierte Führung.