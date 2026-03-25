Xbox Game Pass: Sharma erkundet Abonnement-Kooperation mit Netflix

Zwischen Xbox und Netflix zeichnen sich potenzielle Synergien ab. Berichten zufolge hat die neue Xbox-CEO Asha Sharma Gespräche mit Netflix-Co-CEO Greg Peters geführt, in denen Ideen für ein gemeinsames Abonnement-Bündel zwischen Xbox Game Pass und Netflix ausgelotet wurden. Offiziell bestätigt ist bislang nichts, Peters schloss aber mögliche Kooperationen nicht aus.
Laut Peters betrachtet Sharma Xbox mit frischem Blick: Anstatt defensiv zu agieren, wolle sie ein „Invest-to-Grow“-Modell etablieren, das Wachstum und Innovation in den Vordergrund stellt. Peters lobt insbesondere ihre Herangehensweise, die darauf ausgerichtet sei, neue Möglichkeiten zu schaffen und bestehende Angebote zu erweitern.
Die Gespräche über eine potenzielle Zusammenarbeit sollen so gestaltet werden, dass sie sowohl für Verbraucher als auch für beide Unternehmen Sinn ergeben. Peters betont, dass Microsoft derzeit noch herausfindet, wie ein Game Pass-Bündel optimal funktionieren könnte, lobt aber Sharmas vorausschauende Strategie.
Sharmas Ansatz zeigt sich auch in internen Maßnahmen: von der Verbesserung der Entwicklerressourcen über die Nutzererfahrung bis hin zum Ende der wenig beliebten „This is an Xbox“-Kampagne. Beobachter sehen darin ein deutliches Signal für ihre proaktive und wachstumsorientierte Führung.
20 Kommentare AddedMitdiskutieren
Finde die Idee nicht schlecht, das wird den Preis aber leider wieder in die Höhe treiben außer man ändert das feste Gamepass Konzept und macht ein Buchungssystem wie schon hier geschrieben daraus, mit dem man sich nach Belieben sein eigenes Paket zusammenstellen kann.
Nicht unbedingt, der Preis ist ohnehin zu hoch und Microsoft weiß dass. In den letzen Tagen ist berichtet worden, dass Sie im Sinn hat, den GaePass Preis wieder zu senken, was enorm viele Leute zurückgewinnen bzw neue Abonennten bescheren würde bei der Menge an hochklassigen Spielen die allein dieses Jahr erscheinen werden.
In den letzten Monaten haben Sie versucht, mehr an Inhalt zu bieten, indem Sie Perks für F2P Spiele ala Fortnite hinzufügen, aber das lässt die meisten kalt, mich eingeschlossen (Ich spiele grundsätzliche keine F2P Titel☠️)
Diesen ganzen Kruscht könnten sie gerne wieder entfernen und den Ultimate Mitgliedern eine Basis Netflix Mitgliedschaft ermöglichen. Von dieser Synergie würde jeder profitieren. Und wenn man die enorme Kundenbasis von Netflix von 95 Millionen berücksichtigt, kommt das sehr vielen zugute, die Netflix ohnehin nutzen und so sparen können.
Wenn man den Fortnite Quatsch dafür rausschmeißt, wäre das nicht schlecht 👍.
Hmm..weiß nicht. Ich erwarte da nichts Gutes. Entweder versteckte Preiserhöhung oder sie machen sowas Verrücktes wie Essential zum gleichen Preis, dafür mit Netflix mit Werbung + Werbung vorm Gaming. Wundern würde es mich nicht. Die Gratis Variante war ja auch immer wieder im Gespräch.
Wenn es irgendwie dafür sorgt dass ich 3€ statt 5€ für Netflix zahle wäre es nett, aber nicht zwingend notwendig.
Wahrscheinlich wird das aber wohl eh eine Kombi mit dem Streaming von Spielen oder so.
Ich habe mittlerweile ein gutes Gefühl bei ihr. Ich denke die Mehrheit der Kritiken kommen von Personen, die mad sind, dass ein Phil geht und dafür jemand ohne Gamingerfahrungen kommt. Ist halt alleine kein objektiver Beurteilungspunkt. Lasst sie kochen, mit der Zeit sieht man, was passiert
Nein, danke!