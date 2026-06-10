Xbox Game Pass: Sharma: Neue flexible Angebote werden diesen Sommer eingeführt

Im Rahmen eines Gesprächs bei den Fortune Conversations hat Xbox-CEO Asha Sharma über die aktuelle Entwicklung von Xbox Game Pass sowie mögliche neue Geschäftsmodelle für das Xbox-Ökosystem gesprochen.

Dabei bestätigte Sharma, dass Game Pass nach der Preiserhöhung im vergangenen Jahr zunächst mit rückläufigen Abonnentenzahlen zu kämpfen hatte. Als Reaktion darauf habe Xbox die Preisgestaltung angepasst.

Laut Sharma zeigen die Maßnahmen inzwischen Wirkung. Das Unternehmen verzeichne wieder steigende Abonnentenzahlen und eine verbesserte Kundenbindung. Gleichzeitig kündigte sie weitere Änderungen für die kommenden Monate an.

„Wir sehen wieder mehr Abonnenten und vor allem eine bessere Bindung. Aber wir haben noch Arbeit vor uns. Deshalb werden wir diesen Sommer weitere flexible Angebote einführen, die unterschiedliche Spielertypen besser ansprechen sollen.“

Welche Form diese neuen Angebote annehmen werden, ließ Sharma offen. In der Vergangenheit gab es bereits Spekulationen über zusätzliche Game-Pass-Stufen oder individuell anpassbare Abonnementmodelle.

Neue Geschäftsmodelle für Konsolen

Besonders interessant waren Sharmas Aussagen zur Zukunft des Konsolengeschäfts. Auf die Frage, welche Entwicklungen heute denkbar seien, die vor fünf Jahren noch unvorstellbar gewesen wären, verwies sie auf die steigenden Kosten im Hardware-Bereich.

Nach ihrer Einschätzung werde es für viele Spieler zunehmend schwieriger, hohe Summen für neue Konsolengenerationen auszugeben. Deshalb müsse die Branche neue Wege finden, um Spieler zu erreichen.

„Ich denke, wir werden neue Geschäftsmodelle sehen, die wir früher nicht erwartet hätten. Es geht nicht nur darum, die leistungsstärkste Premium-Konsole der Welt anzubieten.“

Sharma erklärte weiter, dass später im Jahr neue Ansätze vorgestellt werden könnten, die deutlich von bisherigen Modellen abweichen.

Noch keine konkreten Details

Welche konkreten Pläne Xbox verfolgt, bleibt derzeit unklar. Denkbar wären Erweiterungen bestehender Programme wie Xbox All Access, neue Cloud-Gaming-Modelle oder weitere flexible Finanzierungsmöglichkeiten.

Offizielle Ankündigungen zu den von Sharma erwähnten Geschäftsmodellen stehen bislang allerdings noch aus.