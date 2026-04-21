Xbox Game Pass: Sharma reagiert auf Shawn Laydens Kritik zum Abo

Xbox-CEO Asha Sharma hat öffentlich auf Kritik des ehemaligen PlayStation-Präsidenten Shawn Layden reagiert.
Auslöser der aktuellen Diskussion war ein geleaktes internes Memo, in dem Bedenken zur Preisstruktur des Abonnementdienstes geäußert wurden. Dem Bericht zufolge soll Sharma intern darauf hingewiesen haben, dass der Service für Spieler „zu teuer“ geworden sei. Gleichzeitig wurde betont, dass der Game Pass weiterhin eine zentrale Rolle für die Zukunft der Xbox-Plattform spielt, jedoch eine bessere Balance beim Preis-Leistungs-Verhältnis erforderlich ist.
Zusätzlich soll in dem Memo angesprochen worden sein, dass sich der Dienst langfristig flexibler entwickeln müsse, um den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Diese internen Einschätzungen haben eine breitere Diskussion über die Nachhaltigkeit des Modells ausgelöst.
Im Zuge dessen meldete sich auch Shawn Layden zu Wort. In einem Social-Media-Beitrag kritisierte er die Strategie deutlich und erklärte, dass versucht werde, das Modell trotz „ungünstiger Diagnose und düsterer Prognose“ am Leben zu halten.
Außerdem deutete er an, dass ein mögliches Scheitern des Ansatzes für die gesamte Branche lehrreich sein könnte und sprach von einem notwendigen „Post Mortem“.
Auf diese Aussagen reagierte Asha Sharma nun öffentlich mit einer kurzen, aber klaren Antwort: „Ich würde irgendwann gerne mit dir plaudern.“ Die Reaktion fiel bewusst zurückhaltend aus, signalisiert jedoch Gesprächsbereitschaft zwischen den beiden Branchenvertretern.
Die Debatte rund um den Xbox Game Pass und dessen langfristige Ausrichtung dürfte damit weiter an Fahrt aufnehmen, insbesondere vor dem Hintergrund der internen Diskussionen über Preisgestaltung und zukünftige Flexibilität des Dienstes.
54 Kommentare AddedMitdiskutieren
Gute Reaktion von ihr, bei einem Gespräch kann sie sicher einiges mitnehmen.
Ich glaube ER könnte von dem Gespräch gut was mitnehmen.
Er heult seit Jahren über den Gamepass… Wahrscheinlich weil Ryan ähnliches von ihm verlangt hat.
Was wäre das denn was er mitnehmen könnte?
Xbox Sticker 😁
Das war ein Tiefschlag. 😂
War eigentlich eher so gemeint, dass Sharma ihm sicherlich keine internen Geheimnisse verrät
Davon ist auszugehen. Aber lustig ist es trotzdem. Eventuell wäre ja auch ein T-Shirt drin.
Xbox Sticker, hahaha. 🤣🤣🤣
Der hat bestimmt Xbox Unterhosen 😂😂😂 und Bettwäsche
Xboxdynasty T-Shirt..
Ritterschlag sozusagen 😂
Wissen. Er weiß ja nicht wie das Modell funktioniert.
Und das wird ihm Sharma sicherlich erklären
Wahrscheinlich. Er ist bei Tencent, das könnte nützlich sein 😄
Er ist nicht bei Tencent
Es ist seit 2022 strategischer Berater bei Tencent.
Dann muss er wohl in seinem LinkedIn Profil falsche Angaben gemacht haben, denn dort steht, dass er nach einem Jahr und zehn Monaten nicht mehr bei Tencent ist.
Offizielle Quellen sind halt immer die besten.#
Lass mich raten: Deine Infos hast aus Wikipedia Deutschland.
Im Englischen Wikipedia steht, dass er Tencent 2024 verlassen hat
Glaubst du wirklich das Personen in diesen Sphären nicht wissen was in etwa bei der Konkurrenz abgeht? Welches Wissen könnte er mitnehmen? Das der GP zu teuer sei? Das man noch 10 weitere Stufen plant? Ich weiß ja nicht so recht.
Einen neuen Blick auf die Branche und den neusten internen Entwicklungen. Die Welt hat sich weiter gedreht seitdem er nicht mehr bei einem größeren Unternehmen in einer Führungsposition ist. (Gaming)
Und sie könnte von seiner jahrelangen Erfahrung profitieren, weil er lange in dieser Branche in einer Führungspositionen war.
Endlich mal wieder ein sinnvoller Beitrag. So könnte in der Tat ein Gespräch ablaufen.
Ob es seine Meinung zum GP grundlegend verändert? Zweifelhaft. Zumal ja Microsoft selbst sagt, dass der GP nicht wie bisher funktionieren wird.
So ein Gespräch könnte aber ein guter Generationenaustausch sein. Jedenfalls positiv geantwortet seitens Sharma.
Man muss sich ja nicht immer einig sein. Aber wenn man das Streitthema dann endlich beiseite geschoben hat, kann man über angenehmere Dinge sprechen.
Ich denke schon das sie es ernst meint. Sie hat ehrlich zugegeben, dass sie viel, viel lernen muss und möchte über Gaming und dem ganzen drumherum. Also warum nicht?
Finde es gut wie Asha hier so in die Offensive geht und den Dialog direkt sucht. Ich finde da kann Layden jetzt auch mal darauf eingehen.
Würde mich wundern, wenn er das tatsächlich tut. Denn das würde ja voraussetzen, dass er wirklich auf die beste Lösung für den ganzen Markt abzielt und nicht nur die alten Kaufmuster der Kunden am Leben halten will.
Was wäre denn deiner Meinung nach, die wirklich beste Lösung für den ganzen Markt?
Der Markt reguliert sich selbst. Was die Spieler nicht mehr möchten, kaufen bzw. Abonnieren sie nicht mehr. Wenn sich etwas finanziell dann nicht mehr lohnt, wird es eingestellt.
Du forderst mich zu einem Tanz ohne Musik auf?
Gib mir alle Daten. Dann gebe ich dir eine Antwort.
Alle wird Sharma auch nicht haben, aber genug, um den Kurs zu rechtfertigen.
Ich habe dich lediglich um deine ehrliche Meinung gebeten – mehr nicht.
Finde gut wie sie reagiert 👍🏻
Schlägt dich einer auf die rechte Wange, dann halte ihm die linke hin.
Funktioniert auch in der Öffentlichkeit. Jetzt kann er sich nur selbst offenbaren.
Das hast du gut formuliert 👍🏻😊
Bei der Frau würde ich nicht nein sagen 😉
Ich denke ein Gespräch ist nie verkehrt. Allerdings gerade mal geschaut was Shawn Layden momentan so macht. Nach Sony Ende 2022 zu Chinas Tencent als Berater gegangen…
Dann sollen sie sich mal auf einen Kaffee treffen und plaudern.