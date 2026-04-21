Xbox Game Pass: Sharma reagiert auf Shawn Laydens Kritik zum Abo

Xbox Game Pass steht im Fokus einer neuen Debatte, während CEO Asha Sharma öffentlich auf Kritik von Shawn Layden reagiert.

Xbox-CEO Asha Sharma hat öffentlich auf Kritik des ehemaligen PlayStation-Präsidenten Shawn Layden reagiert.

Auslöser der aktuellen Diskussion war ein geleaktes internes Memo, in dem Bedenken zur Preisstruktur des Abonnementdienstes geäußert wurden. Dem Bericht zufolge soll Sharma intern darauf hingewiesen haben, dass der Service für Spieler „zu teuer“ geworden sei. Gleichzeitig wurde betont, dass der Game Pass weiterhin eine zentrale Rolle für die Zukunft der Xbox-Plattform spielt, jedoch eine bessere Balance beim Preis-Leistungs-Verhältnis erforderlich ist.

Zusätzlich soll in dem Memo angesprochen worden sein, dass sich der Dienst langfristig flexibler entwickeln müsse, um den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Diese internen Einschätzungen haben eine breitere Diskussion über die Nachhaltigkeit des Modells ausgelöst.

Im Zuge dessen meldete sich auch Shawn Layden zu Wort. In einem Social-Media-Beitrag kritisierte er die Strategie deutlich und erklärte, dass versucht werde, das Modell trotz „ungünstiger Diagnose und düsterer Prognose“ am Leben zu halten.

Außerdem deutete er an, dass ein mögliches Scheitern des Ansatzes für die gesamte Branche lehrreich sein könnte und sprach von einem notwendigen „Post Mortem“.

Auf diese Aussagen reagierte Asha Sharma nun öffentlich mit einer kurzen, aber klaren Antwort: „Ich würde irgendwann gerne mit dir plaudern.“ Die Reaktion fiel bewusst zurückhaltend aus, signalisiert jedoch Gesprächsbereitschaft zwischen den beiden Branchenvertretern.

Die Debatte rund um den Xbox Game Pass und dessen langfristige Ausrichtung dürfte damit weiter an Fahrt aufnehmen, insbesondere vor dem Hintergrund der internen Diskussionen über Preisgestaltung und zukünftige Flexibilität des Dienstes.