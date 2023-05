Autor:, in / Xbox Game Pass

Slayers X, der Hypnospace-Ableger, erscheint am 1. Juni für PC und im Xbox Game Pass.

Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer, der verrückte First-Person-Ableger von Hypnospace Outlaw, erscheint endlich am 1. Juni sowohl für PC als auch für Game Pass.

Entwickler Zane Lofton von den Big Z Studios, dem Schöpfer von Slayers X, begann 1999 mit der Entwicklung von Slayers X. Leider ging die CD-ROM verloren, als er kurz vor der Fertigstellung seines Meisterwerks stand. Es vergingen Jahrzehnte, bis Zane sie endlich wiederfand, und nun ist das Spiel fertig und wird von No More Robots veröffentlicht. Nur gibt es Zane nicht wirklich, und nichts davon ist wahr!

Wahr hingegen ist, dass Slayers X am 01. Juni 2023 für PC und Xbox inkl. Game Pass erscheinen wird. Hier gibt es einen ersten Trailer zu sehen:

Zane ist eine Figur aus dem preisgekrönten Hypnospace Outlaw, und Slayers X ist ein Spin-off von Hypnospace, das vom ursprünglichen Hypnospace-Team entwickelt wurde. Aber das hält uns nicht davon ab, so zu tun, als sei Zane echt und bereit, euch mit seinem lächerlichen, ab 18 freigegebenen Scheißhaufen in die Eier zu treten.

Zanes Mutter wurde von der Psyko Sindikate in die Luft gejagt, und Zane ist auf dem Weg, sie zu rächen. Unter diesem Haufen von Blut, Gore und Toilettenwitzen zielt Slayers X darauf ab, das Gefühl von Shootern aus den 90ern einzufangen, so wie Hypnospace Outlaw die Betriebssysteme aus dieser Zeit perfekt eingefangen hat.

Man muss es wirklich gespielt haben, um es zu glauben, mit übertriebenen Waffen, Zwischensequenzen, die aus einer anderen Ära stammen könnten, und einem Protagonisten, der nicht aufhören kann, jede einzelne Sache, die passiert, auf die krudeste Art und Weise zu kommentieren.

Slayers X wird am 1. Juni auf Steam und Game Pass für PC und Xbox erscheinen.