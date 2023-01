Xbox Game Pass: So könnt ihr Monster Hunter Rise jetzt schon spielen

Monster Hunter Rise erscheint am 20. Januar 2023 im Xbox Game Pass. In Neuseeland ist das Spiel jetzt schon spielbar und ungeduldige Spieler können so mit einem Regionswechsel jetzt in die Monsterjagd abtauchen.

