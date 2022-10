Xbox Game Pass: Sony blockiert Call of Duty für etliche Jahre

Wie wir bereits berichtet haben, hat Microsoft mit deutlichen Worten und im vollen Umfang auf die Bedenken der CMA reagiert.

In dem Dokument wurde nicht nur erwähnt, dass Sony allein für die PlayStation im vergangenen Jahr über 280 exklusive Spiele und Inhalte veröffentlicht hat (Xbox im Vergleich ~56), sondern auch bekannt, dass Sony mit Activision Blizzard bereits eine Vereinbarung hat, dass Call of Duty für einige Jahre nicht im Xbox Game Pass Abo-Service angeboten werden darf.

„Seit der Ankündigung der Transaktion hat Sony mehrere Spielestudios erworben – darunter Bungie, den Entwickler des beliebten Onlinespiels Destiny 2, Haven Studios, Lasengle und Savage Games – sowie eine Minderheitsbeteiligung an FromSoftware, dem Entwickler des größten Spiels des Jahres 2022, Elden Ring und anderer erfolgreicher Spiele. Dies ergänzt die bestehende Minderheitsbeteiligung von Sony an Epic Games, dem Herausgeber von Fortnite, den starken Katalog von First-Party-Spielen und das umfangreiche Portfolio an Exklusivverträgen mit Drittanbieter-Publishern. Im Jahr 2021 gab es über 280 Exklusivtitel von Erst- und Drittanbietern für PlayStation, fast fünfmal so viele wie für Xbox.“