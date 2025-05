Xbox Game Pass: Spannende Neuzugänge im Juni 2025

Im Juni 2025 erwarten euch im Xbox Game Pass erneut abwechslungsreiche Spielehighlights, die für frischen Wind in eurer Bibliothek sorgen. Ob ihr strategisches Geschick beweisen, fantastische Welten erkunden oder euch in packende Gefechte stürzen wollt – dieser Monat hält für jeden Geschmack etwas bereit.

Diese Spiele sind für den Monat Juni 2025 bisher bekannt:

Xbox Game Pass – Juni 2025

10. Juni 2025 – Rainbow Six Siege X

13. Juni 2025 – The Alters

17. Juni 2025 – Lost in Random: The Eternal Die

17. Juni 2025 – FBC: Firebreak

19. Juni 2025 – Rematch

26. Juni 2025 – Against the Storm

Den Anfang macht am 10. Juni Rainbow Six Siege X, eine moderne Weiterentwicklung des beliebten Taktik-Shooters, die mit neuen Operators, verbesserten Mechaniken und frischem Kartenmaterial neue Impulse für das Genre setzt.

In The Alters, einem emotionalen Sci-Fi-Survivalspiel, übernehmt ihr ab dem 13. Juni die Kontrolle über Jan Dolski, den einzigen Überlebenden einer gescheiterten Weltraumexpedition.

Eine Woche später, am 17. Juni, wird es dann märchenhaft und düster zugleich mit Lost in Random: The Eternal Die, das euch in eine skurrile Welt voller Würfelmagie entführt.

Am selben Tag erscheint auch FBC: Firebreak, ein neuer Titel aus dem Control-Universum, in dem ihr euch als Agentin der Federal Bureau of Control gefährlichen übernatürlichen Anomalien stellt.

Wer sich lieber in Multiplayer-Duelle stürzt, darf sich ab dem 19. Juni auf Rematch freuen – ein kompetitiver Actiontitel, der euch mit intensiven Matches und geschliffenem Gameplay herausfordert.

Den Monatsabschluss bildet Against the Storm am 26. Juni, ein atmosphärischer Roguelite-Städtebauer, in dem ihr trotz eines endlosen Regens versucht, eure Siedlung immer weiter zu verbessern und zu verteidigen.

Bitte beachtet, dass Microsoft die offizielle Liste der Xbox Game Pass-Spiele für den Monat Juni 2025 bislang nicht bekannt gegeben hat. Darüber hinaus startet am 8. Juni 2025 der Xbox Showcase der garantiert für zahlreiche Überraschungen sorgen wird.