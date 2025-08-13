Xbox Game Pass: Spannung vor der zweiten Abo-Welle

Microsoft hat bislang nur die erste Hälfte der Xbox Game Pass-Neuzugänge für August 2025 bestätigt – darunter Highlights wie Assassin’s Creed Mirage, MechWarrior 5: Clans und Aliens: Fireteam Elite.
Doch zur zweiten Monatshälfte herrscht Funkstille. Kein offizielles Xbox Wire-Update, keine Teaser – und das kurz vor der Gamescom 2025. Sollte sich etwas ändern, erfahrt ihr es natürlich auf XboxDynasty.de.
Schauen wa mal. Gears of War Reloaded kommt in der zweiten Monatshälfte ja in den Game Pass. Leer gehen wir schonmal nicht aus. 😉🙂
Stimmt, hatte ich beinahe vergessen. Das wird cool!
An AC Mirage bin ich gerade dran. Das Setting gefällt mir richtig gut.
Ende August kommen GOW Reloaded und MGS 3. Freue mich schon sehr darauf.😍
Mal gespannt was noch so kommt ^^
Da kommt bestimmt noch was, bin gespannt.
Ist doch normale. Die 2te Welle wird ja immer erst ab der vorletzen Woche angekündigt.
Sind ja auch schon einige Spiele bekannt wie Herdling oder Gears.
Mit Ac und Gears sind 2 Kracher im Abo, da rechne ich nichtmehr mit was wirklich krassem.
Wobei man sagen muss, dass es AC Mirage im Januar schon für 12 Euro zu kaufen gab. Das hätte man schon längst ohne Game Pass für weniger Geld spielen können.
also ich hab den GP 1 1/2 Jahre für 42€ bekommen.
Über Eneba bzw die MS Reward Punkte.
Das sind 2,33€ pro Monat und den kann ich locker nochmal um ein paar Monate über die Punkte umsonst dazu bekommen.
Günstiger bekommst das nirgends 😉
Für den Preis im Jahr hätte ich ihn vielleicht auch noch verlängert. Für den vollen Preis ist Mirage über den Game Pass aber keine echte Option.
Mein Game Pass läuft sowieso in einem Monat aus und ich habe mir vorgenommen, dass ich ihn bis dahin auch nicht mehr nutze. Meine Bibliothek ist voll mit Spielen, die ich noch nicht gespielt habe.
Der erste Titel war Lego Batman von der 360, den ich jetzt gestartet habe. Und es ist für mich ein viel freieres Gefühl zu spielen als mit dem Pass. Ich weiß, dass keine Kosten dazu kommen. Ich vermisse auch nichts, weil ich noch Spiele schnell im Abo zocken will oder neue dazu kommen.
Ich habe sogar wieder Forza Horizon 4 installiert. Für mich ist es gerade die beste Entscheidung, den Pass zu pausieren. Er wird sicher für die großen Sales nochmal genommen und dann wird auch in einem Monat ein neueres Spiel durchgezockt.
Denke auf der GC wird ne grossankündigung kommen.
Das denke ich auch.
Bin gespannt was kommt. Der Crime Scene Cleaner zeigt mir wieder warum ich den Game Pass liebe. Habe das Nightmare Update beendet und das war der Hammer. Die Levels sind komplett unterschiedlich, ist wie ein neues Spiel. Feiere es total. Ohne den Game Pass hätte ich es vielleicht nie gezockt. Es bleibt spannend was Microsoft ankündigt🙂