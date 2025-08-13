Xbox Game Pass: Spannung vor der zweiten Abo-Welle

Xbox Game Pass im August 2025: Spannung vor der zweiten Welle!

Microsoft hat bislang nur die erste Hälfte der Xbox Game Pass-Neuzugänge für August 2025 bestätigt – darunter Highlights wie Assassin’s Creed Mirage, MechWarrior 5: Clans und Aliens: Fireteam Elite.

Doch zur zweiten Monatshälfte herrscht Funkstille. Kein offizielles Xbox Wire-Update, keine Teaser – und das kurz vor der Gamescom 2025. Sollte sich etwas ändern, erfahrt ihr es natürlich auf XboxDynasty.de.