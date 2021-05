Xbox Game Pass: Spiele mit FPS-Boost werden im Dashboard angezeigt

Die Anzahl an Spielen mit FPS-Boost für Xbox Series X|S wächst weiter an. Erst gestern sind über 90 Spiele neu hinzugekommen.

Eine aktuelle Liste der Spiele mit FPS-Boost könnt übrigens ihr in dieser Meldung einsehen.

Ab sofort könnt ihr euch auch auf der Konsole die Spiele aus dem Xbox Game Pass anzeigen lassen, die über den FPS-Boost verfügen.

Wie Jeff Rubenstein schreibt, wurde diese Rubrik frisch hinzugefügt.

Dazu müsst ihr einfach nur in die Xbox Game Pass-Sektion navigieren und eventuell ein wenig nach unten scrollen.

If you're on console, starting today you can more easily find FPS Boosted titles that are part of @XboxGamePass right on your console (head down to the Xbox Game Pass section on the dash) pic.twitter.com/oxIOl828bl

— Jeff Rubenstein (@jeffrubenstein) May 3, 2021