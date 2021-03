Xbox Game Pass: Star Wars: Squadrons landet am 18. März

EA Play gibt via Twitter bekannt, dass Star Wars: Squadrons am 18. März in den Abo-Service kommen wird und damit zur Freude aller Fans und Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten auch in Microsofts Spiele-Abo-Dienst.

Seid ihr bereit zum Abheben? Dann los und kämpft mit den Besten der Galaxie!

Ready to join the galaxy’s finest? Well, buckle up and take off in #StarWarsSquadrons, coming to EA Play on March 18. pic.twitter.com/ET7SzCiTG7

— EA Play (@EAPlay) March 5, 2021