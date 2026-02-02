Xbox Game Pass: Starker Jahresauftakt im Abo mit 17 Spielen

Der Januar 2026 ist für den Xbox Game Pass überraschend positiv verlaufen. Mit 17 neuen Spielen legte der plattformübergreifende Dienst fünf Titel mehr als im Vorjahr vor.
Zwar gab es nur zwei Day‑One‑Releases (vier weniger als im Vorjahreszeitraum) und kein einziges Microsoft‑Spiel, doch qualitativ war der Monat solide: The Talos Principle 2 war mit 89 Punkten der bestbewertete Titel, während der durchschnittliche OpenCritic‑Score bei 79,7 lag – ein Plus von 2,1 Punkten im Jahresvergleich.
Jetzt beginnt der neue Monat – und traditionell bedeutet das: Diese Woche werden die ersten Game‑Pass‑Titel für Februar 2026 enthüllt.
Welche Spiele würdet ihr gerne im Abonnement sehen?
Mir reicht High on Life 2 diesen Monat.
Genau deswegen kann ich mir aktuell den Umstieg auf die PlayStation nicht vorstellen. Durch den GamePass habe ich so viele, teils auch sehr gute Spiele getickt, die ich ohne diesen wahrscheinlich nie gezockt hätte, weil ich die alle hätte extra kaufen müssen. Zudem ich hab den GamePass Ultimate noch immer für 15€ im Monat.
Ich bin einer von den Menschen, die immer zusammenzucken, wenn neue Spiele im Abo zu landen drohen, weil das direkt wieder bedeutet, dass der Druck des Pile of Shames größer und größer wird 😀
Ich hoffe das F1 25 zeitnah in den Game Pass kommt!
Ein Elden Ring wäre auch eine feine Sache 🙂
Ach, was rede ich, hab nicht mal die Angebote der letzten Monate schon alle durch 😀
Ich K@ck auf XGPU… Mir kommt NUR noch Premium in’s Haus und dessen Games, wenn überhaupt
Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist immer noch fantastisch. In den paar Tagen des neuen Jahres sind solche Kracher reingekommen, Wahnsinn. Heute steht mit Indika schon der neue Titel bereit. Bin mehr als zufrieden 🙂
ich freue mich auf die kommenden Monate 😉
Mag vielleicht rein auf Wertungen bezogen so sein, aber mir sagen die meisten Games nix bzw interessieren mich nicht. Leider ist der GP für mich immer uninteressanter, da ich erstens kaum noch Zeit habe und zweitens 99% aller Games nicht mehr interessieren das die Branche kaum neues innovatives released