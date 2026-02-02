Xbox Game Pass: Starker Jahresauftakt im Abo mit 17 Spielen

Starker Game‑Pass‑Start ins Jahr: Januar liefert ab, Februar‑Ankündigungen stehen unmittelbar bevor.

Der Januar 2026 ist für den Xbox Game Pass überraschend positiv verlaufen. Mit 17 neuen Spielen legte der plattformübergreifende Dienst fünf Titel mehr als im Vorjahr vor.

Zwar gab es nur zwei Day‑One‑Releases (vier weniger als im Vorjahreszeitraum) und kein einziges Microsoft‑Spiel, doch qualitativ war der Monat solide: The Talos Principle 2 war mit 89 Punkten der bestbewertete Titel, während der durchschnittliche OpenCritic‑Score bei 79,7 lag – ein Plus von 2,1 Punkten im Jahresvergleich.

Jetzt beginnt der neue Monat – und traditionell bedeutet das: Diese Woche werden die ersten Game‑Pass‑Titel für Februar 2026 enthüllt.

Welche Spiele würdet ihr gerne im Abonnement sehen?