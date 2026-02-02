Xbox Game Pass: Starker Jahresauftakt im Abo mit 17 Spielen

8 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Übersicht

Starker Game‑Pass‑Start ins Jahr: Januar liefert ab, Februar‑Ankündigungen stehen unmittelbar bevor.

Der Januar 2026 ist für den Xbox Game Pass überraschend positiv verlaufen. Mit 17 neuen Spielen legte der plattformübergreifende Dienst fünf Titel mehr als im Vorjahr vor.

Zwar gab es nur zwei Day‑One‑Releases (vier weniger als im Vorjahreszeitraum) und kein einziges Microsoft‑Spiel, doch qualitativ war der Monat solide: The Talos Principle 2 war mit 89 Punkten der bestbewertete Titel, während der durchschnittliche OpenCritic‑Score bei 79,7 lag – ein Plus von 2,1 Punkten im Jahresvergleich.

Jetzt beginnt der neue Monat – und traditionell bedeutet das: Diese Woche werden die ersten Game‑Pass‑Titel für Februar 2026 enthüllt.

Welche Spiele würdet ihr gerne im Abonnement sehen?

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Game Pass

8 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Try2defeatme96 32940 XP Bobby Car Schüler | 02.02.2026 - 13:05 Uhr

    Genau deswegen kann ich mir aktuell den Umstieg auf die PlayStation nicht vorstellen. Durch den GamePass habe ich so viele, teils auch sehr gute Spiele getickt, die ich ohne diesen wahrscheinlich nie gezockt hätte, weil ich die alle hätte extra kaufen müssen. Zudem ich hab den GamePass Ultimate noch immer für 15€ im Monat.

    0
  3. I Legend l 7570 XP Beginner Level 4 | 02.02.2026 - 13:06 Uhr

    Ich bin einer von den Menschen, die immer zusammenzucken, wenn neue Spiele im Abo zu landen drohen, weil das direkt wieder bedeutet, dass der Druck des Pile of Shames größer und größer wird 😀

    1
  4. Rott 65920 XP Romper Domper Stomper | 02.02.2026 - 13:10 Uhr

    Ich hoffe das F1 25 zeitnah in den Game Pass kommt!
    Ein Elden Ring wäre auch eine feine Sache 🙂
    Ach, was rede ich, hab nicht mal die Angebote der letzten Monate schon alle durch 😀

    0
  5. JAG THE GEMINI 139600 XP Elite-at-Arms Gold | 02.02.2026 - 13:18 Uhr

    Ich K@ck auf XGPU… Mir kommt NUR noch Premium in’s Haus und dessen Games, wenn überhaupt

    0
  6. Robilein 1211030 XP Xboxdynasty Legend Platin | 02.02.2026 - 13:20 Uhr

    Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist immer noch fantastisch. In den paar Tagen des neuen Jahres sind solche Kracher reingekommen, Wahnsinn. Heute steht mit Indika schon der neue Titel bereit. Bin mehr als zufrieden 🙂

    0
  8. Phonic 288825 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 02.02.2026 - 13:29 Uhr

    Mag vielleicht rein auf Wertungen bezogen so sein, aber mir sagen die meisten Games nix bzw interessieren mich nicht. Leider ist der GP für mich immer uninteressanter, da ich erstens kaum noch Zeit habe und zweitens 99% aller Games nicht mehr interessieren das die Branche kaum neues innovatives released

    0

Hinterlasse eine Antwort