Xbox Game Pass: Starter Edition als neuer Tarif jetzt in Discord Nitro enthalten

Xbox und Discord erweitern ihre Partnerschaft mit Game Pass-Integration und neuen Nitro-Vorteilen.

Xbox und Discord bauen ihre Zusammenarbeit weiter aus und führen neue Vorteile für Mitglieder von Discord Nitro sowie Xbox Game Pass ein.

Discord hat angekündigt, dass Discord Nitro ab sofort in unterstützten Regionen eine Starter-Edition von Xbox Game Pass enthält. Berechtigte Mitglieder erhalten dadurch direkten Zugang zu ausgewählten Game-Pass-Inhalten und können neue Spiele einfacher entdecken und starten.

Zusätzlich hat Discord neue Funktionen integriert, die den Einstieg in Game-Pass-Titel erleichtern sollen. Wenn Freunde über Discord ein Spiel streamen oder ihre aktuelle Spielaktivität anzeigen, erscheint künftig ein „Play“-Button. Darüber lässt sich das jeweilige Spiel direkt über Xbox Game Pass starten.

Auch Xbox-Game-Pass-Abonnenten sollen im Rahmen der Partnerschaft neue Discord-Vorteile erhalten. Die Einführung startet noch im Laufe dieses Monats.

Zu den angekündigten Vorteilen gehören monatlich 250 Discord Orbs, ein 1,2-facher Bonus auf Orbs beim Abschließen von Quests sowie automatisch angewendete Rabatte im Discord Shop.

Xbox und Discord betonen zudem, dass die Zusammenarbeit weiter ausgebaut werden soll, um soziale Funktionen und gemeinsames Spielen plattformübergreifend stärker miteinander zu verbinden.