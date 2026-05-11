Xbox Game Pass: Starter Edition als neuer Tarif jetzt in Discord Nitro enthalten

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Xbox und Discord erweitern ihre Partnerschaft mit Game Pass-Integration und neuen Nitro-Vorteilen.

Xbox und Discord bauen ihre Zusammenarbeit weiter aus und führen neue Vorteile für Mitglieder von Discord Nitro sowie Xbox Game Pass ein.

Discord hat angekündigt, dass Discord Nitro ab sofort in unterstützten Regionen eine Starter-Edition von Xbox Game Pass enthält. Berechtigte Mitglieder erhalten dadurch direkten Zugang zu ausgewählten Game-Pass-Inhalten und können neue Spiele einfacher entdecken und starten.

Zusätzlich hat Discord neue Funktionen integriert, die den Einstieg in Game-Pass-Titel erleichtern sollen. Wenn Freunde über Discord ein Spiel streamen oder ihre aktuelle Spielaktivität anzeigen, erscheint künftig ein „Play“-Button. Darüber lässt sich das jeweilige Spiel direkt über Xbox Game Pass starten.

Auch Xbox-Game-Pass-Abonnenten sollen im Rahmen der Partnerschaft neue Discord-Vorteile erhalten. Die Einführung startet noch im Laufe dieses Monats.

Zu den angekündigten Vorteilen gehören monatlich 250 Discord Orbs, ein 1,2-facher Bonus auf Orbs beim Abschließen von Quests sowie automatisch angewendete Rabatte im Discord Shop.

Xbox und Discord betonen zudem, dass die Zusammenarbeit weiter ausgebaut werden soll, um soziale Funktionen und gemeinsames Spielen plattformübergreifend stärker miteinander zu verbinden.

Quelle
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13 Kommentare Added

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  1. xS1NN3Dx 16515 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 11.05.2026 - 15:14 Uhr

    So und jetzt noch einen Tarif, der Ultimate gleicht, ohne Ubi+ und Fortnite Dreck und dafür etwas günstiger und ich bin zufrieden.

    3
  2. faktencheck 192120 XP Grub Killer Man | 11.05.2026 - 15:29 Uhr

    Was genau ist denn abseits von Nitro enthalten? Weil „können neue Spiele einfacher entdecken und starten“ ist irgendwie ziemlich nichtssagend.

    1
  5. Warcraft75 14485 XP Leetspeak | 11.05.2026 - 16:36 Uhr

    Ist online spielen inklusive,oder brauche ich um Multiplayer zu spielen ein anderes Abo?

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  6. Katanameister 422320 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 11.05.2026 - 16:43 Uhr

    Ist eher uninteressant für mich, sollen lieber die bestehenden Abos bearbeiten wie Ultimate (Fortnite und Ubi raus) sowie Essential (online gaming kostenlos, dafür etwas mehr Spieleauswahl).

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