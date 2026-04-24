Xbox Game Pass: Starter Edition: Neuer Tarif mit Discord Nitro und Cloud-Gaming geleakt

Xbox Game Pass Starter Edition wurde vorab geleakt und deutet eine neue Kombination mit Discord Nitro inklusive Spielezugang und Cloud-Gaming an.

Der Xbox Game Pass bekommt offenbar einen neuen Tarif: Die „Xbox Game Pass Starter Edition“ ist vor einer offiziellen Ankündigung durch Datamining aufgetaucht und soll mit Discord Nitro kombiniert werden.

Die Informationen stammen vom X-Account „Discord Previews“, der entsprechende Hinweise in den Daten entdeckt hat. Demnach könnten Abonnenten von Discord Nitro (9,99 US-Dollar) künftig ohne zusätzliche Kosten Zugriff auf den neuen Game Pass-Tarif erhalten.

Laut den geleakten Details umfasst die Xbox Game Pass Starter Edition Zugriff auf über 50 Spiele aus der Bibliothek. Genannt werden unter anderem Stardew Valley und Fallout 4.

Zusätzlich sollen monatlich 10 Stunden Cloud-Streaming enthalten sein. Darüber hinaus können Nutzer Xbox Rewards verdienen und erhalten Zugriff auf Cloud-Gaming für ausgewählte Spiele aus der eigenen Bibliothek.

Bereits zuvor wurden in dieser Woche eine mögliche Discord-Integration sowie neue Perks für den Xbox Game Pass angedeutet. Der aktuelle Leak konkretisiert diese Hinweise nun erstmals mit einem konkreten Modell und Leistungsumfang.

Eine offizielle Bestätigung durch Microsoft oder Discord steht bisher noch aus.

Der Leaker untermauerte seinen Fund mit diesen Bildern:

Discord Nitro ($9.99) Subscribers can soon enjoy free access to Xbox Game Pass (Starter Edition). This includes:

– Access to over 50 games from the game pass library

– 10 hours a month of cloud game streaming

– Xbox rewards pic.twitter.com/84a0l80mFl — Discord Previews (@DiscordPreviews) April 23, 2026