Xbox Game Pass: Starter Edition: Neuer Tarif mit Discord Nitro und Cloud-Gaming geleakt

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Image: KI-generiert

Xbox Game Pass Starter Edition wurde vorab geleakt und deutet eine neue Kombination mit Discord Nitro inklusive Spielezugang und Cloud-Gaming an.

Der Xbox Game Pass bekommt offenbar einen neuen Tarif: Die „Xbox Game Pass Starter Edition“ ist vor einer offiziellen Ankündigung durch Datamining aufgetaucht und soll mit Discord Nitro kombiniert werden.

Die Informationen stammen vom X-Account „Discord Previews“, der entsprechende Hinweise in den Daten entdeckt hat. Demnach könnten Abonnenten von Discord Nitro (9,99 US-Dollar) künftig ohne zusätzliche Kosten Zugriff auf den neuen Game Pass-Tarif erhalten.

Laut den geleakten Details umfasst die Xbox Game Pass Starter Edition Zugriff auf über 50 Spiele aus der Bibliothek. Genannt werden unter anderem Stardew Valley und Fallout 4.

Zusätzlich sollen monatlich 10 Stunden Cloud-Streaming enthalten sein. Darüber hinaus können Nutzer Xbox Rewards verdienen und erhalten Zugriff auf Cloud-Gaming für ausgewählte Spiele aus der eigenen Bibliothek.

Bereits zuvor wurden in dieser Woche eine mögliche Discord-Integration sowie neue Perks für den Xbox Game Pass angedeutet. Der aktuelle Leak konkretisiert diese Hinweise nun erstmals mit einem konkreten Modell und Leistungsumfang.

Eine offizielle Bestätigung durch Microsoft oder Discord steht bisher noch aus.

Der Leaker untermauerte seinen Fund mit diesen Bildern:

Quelle
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10 Kommentare Added

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  1. LargeHenry 14340 XP Leetspeak | 24.04.2026 - 10:34 Uhr

    Es in andere Abos als Werbung hinzuzufügen ist okay, aber sie sollen diese Begrenzung der Spielzeit bloß aus dem normalen Game Pass lassen, auch nicht in Essential. Denn wenn sie damit anfangen, dauert es nicht lange, bis Premium und Ultimate ebenfalls eine Begrenzung bekommen.

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  2. Mysterio 41435 XP Hooligan Krauler | 24.04.2026 - 10:35 Uhr

    Hatte mich schon gewundert warum ich gestern von der App eine Benachrichtigung bekam das mein Tarif als Dauerabonnent gleich bleibt und ich von der Preisänderung nicht betroffen bin

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  3. ZombieGott79 94200 XP Posting Machine Level 2 | 24.04.2026 - 10:36 Uhr

    Hört sich nicht schlecht an und würde ja mit den News passen , das Xbox mit Discord , zusammen arbeiten will.

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  6. EdgarAllanFloh 128320 XP Man-at-Arms Onyx | 24.04.2026 - 10:41 Uhr

    Hoffentlich ist das nicht die Basisvariante. Wenn das die Basis ist, um die rum man sich dann Pakete bucht, wären dort für mich unnötige Dinge enthalten.

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  7. dancingdragon75 214670 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 24.04.2026 - 10:46 Uhr

    hoffentlich Discord Nitro auch im GPU ?
    ich muss echt sagen, die legt ein Tempo an den Tag.. das ist echt toll anzuschaun

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  8. Fire12 13380 XP Leetspeak | 24.04.2026 - 10:49 Uhr

    Zu teuer für das gebotene
    Und die 10 Stunden im Monat sind ein Witz
    Aber ein weiterer Grund Cloud zu meiden
    Man sieht ja jetzt schon worauf das hinausläuft

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