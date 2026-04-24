Xbox Game Pass: Starter Edition: Neuer Tarif mit Discord Nitro und Cloud-Gaming geleakt

Der Xbox Game Pass bekommt offenbar einen neuen Tarif: Die „Xbox Game Pass Starter Edition“ ist vor einer offiziellen Ankündigung durch Datamining aufgetaucht und soll mit Discord Nitro kombiniert werden.
Die Informationen stammen vom X-Account „Discord Previews“, der entsprechende Hinweise in den Daten entdeckt hat. Demnach könnten Abonnenten von Discord Nitro (9,99 US-Dollar) künftig ohne zusätzliche Kosten Zugriff auf den neuen Game Pass-Tarif erhalten.
Laut den geleakten Details umfasst die Xbox Game Pass Starter Edition Zugriff auf über 50 Spiele aus der Bibliothek. Genannt werden unter anderem Stardew Valley und Fallout 4.
Zusätzlich sollen monatlich 10 Stunden Cloud-Streaming enthalten sein. Darüber hinaus können Nutzer Xbox Rewards verdienen und erhalten Zugriff auf Cloud-Gaming für ausgewählte Spiele aus der eigenen Bibliothek.
Bereits zuvor wurden in dieser Woche eine mögliche Discord-Integration sowie neue Perks für den Xbox Game Pass angedeutet. Der aktuelle Leak konkretisiert diese Hinweise nun erstmals mit einem konkreten Modell und Leistungsumfang.
Eine offizielle Bestätigung durch Microsoft oder Discord steht bisher noch aus.
Der Leaker untermauerte seinen Fund mit diesen Bildern:
Discord Nitro ($9.99) Subscribers can soon enjoy free access to Xbox Game Pass (Starter Edition).
This includes:
– Access to over 50 games from the game pass library
– 10 hours a month of cloud game streaming
– Xbox rewards pic.twitter.com/84a0l80mFl
— Discord Previews (@DiscordPreviews) April 23, 2026
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Es in andere Abos als Werbung hinzuzufügen ist okay, aber sie sollen diese Begrenzung der Spielzeit bloß aus dem normalen Game Pass lassen, auch nicht in Essential. Denn wenn sie damit anfangen, dauert es nicht lange, bis Premium und Ultimate ebenfalls eine Begrenzung bekommen.
Hatte mich schon gewundert warum ich gestern von der App eine Benachrichtigung bekam das mein Tarif als Dauerabonnent gleich bleibt und ich von der Preisänderung nicht betroffen bin
Hört sich nicht schlecht an und würde ja mit den News passen , das Xbox mit Discord , zusammen arbeiten will.
Find ich gut. Nichts für mich aber vielleicht für andere eine gute Option 🙂
Brauch ich nicht.
First und Third Spiele reichen mir 🙂
Hoffentlich ist das nicht die Basisvariante. Wenn das die Basis ist, um die rum man sich dann Pakete bucht, wären dort für mich unnötige Dinge enthalten.
hoffentlich Discord Nitro auch im GPU ?
ich muss echt sagen, die legt ein Tempo an den Tag.. das ist echt toll anzuschaun
Zu teuer für das gebotene
Und die 10 Stunden im Monat sind ein Witz
Aber ein weiterer Grund Cloud zu meiden
Man sieht ja jetzt schon worauf das hinausläuft
Ok, also stimmten die Leaks.
Der Tarif ist ein Witz. Discord Nitro? Wow.