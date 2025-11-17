Xbox Game Pass: Streaming-Bibliothek um über 80 neue Stream Your Own Game-Spiele erweitert

Die aktuelle Erweiterung des Xbox Game Pass Stream Your Own Game Angebots bringt euch eine beeindruckende Auswahl von 85 neuen Titeln, die ab sofort über Xbox Cloud Gaming verfügbar sind.
Dieses Update für November 2025 richtet sich an alle Abonnenten von Game Pass Ultimate, Premium und Essential und ermöglicht euch, bereits gekaufte Spiele bequem zu streamen. Durch den Ausbau der Bibliothek könnt ihr nun Titel wie Satisfactory, Rennsport oder Kingdom Hearts 3 direkt über die Cloud nutzen, ohne an Konsole oder PC gebunden zu sein. Die stetig wachsende Auswahl unterstützt euch dabei, eure eigenen Spiele flexibler zu erleben und den Xbox Game Pass noch vielseitiger zu nutzen.
Stream Your Own Game – Update November 2025
- 1000xResist
- Battletoads
- Crime Boss: Rockay City
- Dead Static Drive
- Egging On
- Football Manager 26 Console
- Grounded
- Kingdom Hearts – HD 1.5+2.5 ReMIX – (Japanese Ver.)
- Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (Japanese Ver.)
- Kingdom Hearts 3
- Lara Croft and the Temple of Osiris
- Let’s Sing 2026
- Maiden Cops
- March to a Million
- Mars Power Industries Deluxe
- Maze: Path of Light
- Metal Tales Overkill
- Metavoidal
- Metro Quester | Osaka
- Mind Over Magnet
- Mini Words
- Mirage: Ignis Fatuus
- Mokoko X
- Mondealy
- Mummy Pinball
- Musical Vibes RX
- Mute Crimson DX
- My Brother Rabbit
- Nachtmahr
- Neverout
- Nice Day for Fishing
- Night Book
- Night Reverie
- No Heroes Here 2
- No Thing
- No Sun To Worship
- Noel the Mortal Fate
- Novel Rogue
- Oirbo
- On A Roll 3D
- Orten Was The Case
- Out of Line
- Overpowered 1 – Mars Infestation
- Paper Bad
- Park Story
- Path of Giants
- Pathfinders: Memories
- Peepaw’s Farm
- Pet Show
- Pets Hidden In The Office
- Phantom Trigger
- Phoenotopia: Awakening
- Pigeon Simulator
- Pilot Sports
- Pirates Pinball
- Pocket Academy
- Pocket Mini Golf 2
- Pocket Rockets
- Q.U.B.E. 10th Anniversary
- Relic Hunters Legend
- Rennsport
- Replay Boys
- Robots at Midnight
- RPG Time: The Legend of Wright
- RPGolf Legends
- Safari Pinball
- Samurai Aces
- Samurai Aces III: Sengoku Cannon
- Sand Legends
- Satisfactory
- Sausage Wars
- Scar-Lead Salvation
- SCHiM
- Seasons of the Samurai
- Sengoku Dynasty
- Shark Pinball
- Silver Nornir
- Silver Screen Story
- Stellaris: Console Edition
- The Outer Worlds
- Train Sim World 6
- Voidtrain
- Wild Bastards
- Winter Burrow
- Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection
Danke für die Info und Auflistung 😅✌🏻 sind wieder einige games dabei die ik jetze nit mehr installieren muss 🤗
Ne lange liste ,da spart man einiges an daten.
Sind schon paar schöne Sachen dabei.
Ganz gutes Feature.
Gibt es bei Amazon Luna auch