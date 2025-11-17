Xbox Game Pass: Streaming-Bibliothek um über 80 neue Stream Your Own Game-Spiele erweitert

Die aktuelle Erweiterung des Xbox Game Pass Stream Your Own Game Angebots bringt euch eine beeindruckende Auswahl von 85 neuen Titeln, die ab sofort über Xbox Cloud Gaming verfügbar sind.

Dieses Update für November 2025 richtet sich an alle Abonnenten von Game Pass Ultimate, Premium und Essential und ermöglicht euch, bereits gekaufte Spiele bequem zu streamen. Durch den Ausbau der Bibliothek könnt ihr nun Titel wie Satisfactory, Rennsport oder Kingdom Hearts 3 direkt über die Cloud nutzen, ohne an Konsole oder PC gebunden zu sein. Die stetig wachsende Auswahl unterstützt euch dabei, eure eigenen Spiele flexibler zu erleben und den Xbox Game Pass noch vielseitiger zu nutzen.

Stream Your Own Game – Update November 2025

1000xResist

Battletoads

Crime Boss: Rockay City

Dead Static Drive

Egging On

Football Manager 26 Console

Grounded

Kingdom Hearts – HD 1.5+2.5 ReMIX – (Japanese Ver.)

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (Japanese Ver.)

Kingdom Hearts 3

Lara Croft and the Temple of Osiris

Let’s Sing 2026

Maiden Cops

March to a Million

Mars Power Industries Deluxe

Maze: Path of Light

Metal Tales Overkill

Metavoidal

Metro Quester | Osaka

Mind Over Magnet

Mini Words

Mirage: Ignis Fatuus

Mokoko X

Mondealy

Mummy Pinball

Musical Vibes RX

Mute Crimson DX

My Brother Rabbit

Nachtmahr

Neverout

Nice Day for Fishing

Night Book

Night Reverie

No Heroes Here 2

No Thing

No Sun To Worship

Noel the Mortal Fate

Novel Rogue

Oirbo

On A Roll 3D

Orten Was The Case

Out of Line

Overpowered 1 – Mars Infestation

Paper Bad

Park Story

Path of Giants

Pathfinders: Memories

Peepaw’s Farm

Pet Show

Pets Hidden In The Office

Phantom Trigger

Phoenotopia: Awakening

Pigeon Simulator

Pilot Sports

Pirates Pinball

Pocket Academy

Pocket Mini Golf 2

Pocket Rockets

Q.U.B.E. 10th Anniversary

Relic Hunters Legend

Rennsport

Replay Boys

Robots at Midnight

RPG Time: The Legend of Wright

RPGolf Legends

Safari Pinball

Samurai Aces

Samurai Aces III: Sengoku Cannon

Sand Legends

Satisfactory

Sausage Wars

Scar-Lead Salvation

SCHiM

Seasons of the Samurai

Sengoku Dynasty

Shark Pinball

Silver Nornir

Silver Screen Story

Stellaris: Console Edition

The Outer Worlds

Train Sim World 6

Voidtrain

Wild Bastards

Winter Burrow

Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection