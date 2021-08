Xbox Game Pass: Surgeon Simulator 2: Access All Areas bald im Abo

Die Überraschungen für den Xbox Game Pass hören nicht auf und so wurde Surgeon Simulator 2: Access All Areas für den Abo-Service angekündigt.

Überraschung! Der Surgeon Simulator 2: Access All Areas erscheint am 2. September 2021 im Xbox Game Pass Abonnement.

Schnappt euch euer Skalpell, eure Säge, eure Spritze… oder euer Gummi-Entchen. Am 2. September erscheint der Surgeon Simulator 2: Access All Areas im Xbox Game Pass. In den letzten 12 Monaten hat das Bossa-Team hart daran gearbeitet, um sicherzustellen, dass dies die bislang verrückteste und wundervollste Version des Surgeon Simulator wird, also haltet eure Organe fest!

Der Surgeon Simulator 2: Access All Areas ist mehr als nur ein Spiel, in dem ihr Gliedmaßen abschneiden und Organe herumwerfen könnt. Erforscht die Geschichte der mysteriösen medizinischen Einrichtung im Kampagnenmodus, stellt eure chirurgischen Fähigkeiten im kompetitiven Partymodus unter Beweis, erkundet eine Bibliothek von Levels, die von euren Mitspielern erstellt wurden und erschafft sogar eure eigenen im Sandbox-Editor.

Im Spiel operiert ihr alleine oder mit bis zu drei Freunden online und begebt euch mit Kamal, Heather, Penny oder Milo auf eure kooperative chirurgische Ausbildungsreise. Das Spiel bietet neue Charaktermodelle, die vom Bossa-Art-Team liebevoll verfeinert wurden. Ihr könnt dazu euren gewählten Charakter mit einer Vielzahl von Kosmetika anpassen; von Dinosaurierköpfen bis hin zu Halloween-Kostümen!

Spieler des ursprünglichen Surgeon Simulator 2013 und anderer Bossa-Spiele wie I Am Bread sollten ihre Augen nach subtilen Easter Eggs und Anspielungen offen halten. Surgeon Simulator 2: Access All Areas ist nur die „Spritze“ des Bossa-Spiele-Universums!