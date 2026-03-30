Xbox Game Pass: Survival-Hit ab sofort im Premium-Abo verfügbar

Mit The Long Dark erweitert ein atmosphärisches Survival-Spiel das Angebot im Xbox Game Pass. Der Titel ist ab dem 30. März für Cloud, Konsole und PC verfügbar und kann von Abonnenten ohne zusätzliche Kosten gespielt werden.

Das Spiel setzt auf ein ruhiges, aber anspruchsvolles Survival-Erlebnis. Spieler finden sich in einer offenen, frostigen Wildnis wieder, die nach einer geomagnetischen Katastrophe entstanden ist. Ziel ist es, unter extremen Bedingungen zu überleben, Ressourcen zu verwalten und sich gegen die Natur zu behaupten.

Im Gegensatz zu vielen anderen Survival-Spielen verzichtet The Long Dark bewusst auf Zombies oder übernatürliche Gegner. Stattdessen steht die Auseinandersetzung mit Umweltfaktoren wie Kälte, Hunger, Müdigkeit und Wetter im Vordergrund. Jede Entscheidung kann direkten Einfluss auf das Überleben haben.

Das Gameplay richtet sich stark nach Erkundung und eigenständigem Handeln. Spieler müssen ihre Umgebung sorgfältig beobachten, Vorräte sammeln, Schutz suchen und ihre Route planen, um möglichst lange in der rauen Umgebung zu bestehen.

Mit dem Einstieg in den Xbox Game Pass wird The Long Dark einem breiteren Publikum zugänglich gemacht und bietet eine tiefgehende Survival-Erfahrung für alle, die auf atmosphärische und herausfordernde Spiele setzen.

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