Xbox Game Pass: Survival-Hit ab sofort im Premium-Abo verfügbar

Mit The Long Dark erweitert ein atmosphärisches Survival-Spiel das Angebot im Xbox Game Pass. Der Titel ist ab dem 30. März für Cloud, Konsole und PC verfügbar und kann von Abonnenten ohne zusätzliche Kosten gespielt werden.
Das Spiel setzt auf ein ruhiges, aber anspruchsvolles Survival-Erlebnis. Spieler finden sich in einer offenen, frostigen Wildnis wieder, die nach einer geomagnetischen Katastrophe entstanden ist. Ziel ist es, unter extremen Bedingungen zu überleben, Ressourcen zu verwalten und sich gegen die Natur zu behaupten.
Im Gegensatz zu vielen anderen Survival-Spielen verzichtet The Long Dark bewusst auf Zombies oder übernatürliche Gegner. Stattdessen steht die Auseinandersetzung mit Umweltfaktoren wie Kälte, Hunger, Müdigkeit und Wetter im Vordergrund. Jede Entscheidung kann direkten Einfluss auf das Überleben haben.
Das Gameplay richtet sich stark nach Erkundung und eigenständigem Handeln. Spieler müssen ihre Umgebung sorgfältig beobachten, Vorräte sammeln, Schutz suchen und ihre Route planen, um möglichst lange in der rauen Umgebung zu bestehen.
Mit dem Einstieg in den Xbox Game Pass wird The Long Dark einem breiteren Publikum zugänglich gemacht und bietet eine tiefgehende Survival-Erfahrung für alle, die auf atmosphärische und herausfordernde Spiele setzen.
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8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ist nichts für mich, da ich keine Suvivalspiele mag. Danke für die Info. ✌🏻
Ist bei mir ähnlich, daher bin ich froh wenn solche Spiele ein noob Modus haben wo man die survival Aspekte mehr oder weniger ignorieren kann.
A happy fews ( oder so ähnlich) hat zbs sowas.
Hätte das Spiel lieber als Adventure, die Atmosphäre ist top.
Werde hier auch eher passen, morgen kommt schon Super Meat Boy raus.
Ahhh🤯 so wenig Zeit werde ich aber noch spielen
Super Spiel , finde die Umsetzung richtig gut gelungen. Alleine auf was man alles Achten muss .
Damals auf ps4 pro lange gespielt
Ich muss noch so vieles nachholen, da passe ich gerne einmal.