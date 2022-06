Xbox Game Pass: Take-Two CEO: Day 1 Abo-Veröffentlichungen machen keinen Sinn

Der CEO von Take-Two Interactive sprach in einem Interview darüber, was er davon hält, Spiele vom ersten Tag ihrer Veröffentlichung in Abo-Services anzubieten. In der Vergangenheit hat Strauss Zelnick seine Skepsis zu Abo-Diensten wie Xbox Game Pass oder PlayStation Plus schon öfter verlauten lassen.

In einem Interview mit GamesIndustry.biz sagte er jetzt: „Wir haben bereits verschiedene Abos unterstützt und sind auch glücklich darüber.“

„Unsere Skepsis dreht sich eher darum, erstklassige Konsolenprodukte direkt am Tag ihrer Veröffentlichung Abonnenten zur Verfügung zu stellen. Das ergibt keinen wirtschaftlichen Sinn für uns, wir denken nicht, dass Kunden bereit dazu sind dies zu bezahlen, warum sollten sie auch? Wir können unser Geschäftsmodell nicht komplett auf den Kopf stellen, wenn es keinen wirtschaftlichen Mehrwert hat.“

Take-Two Interactive hat bereits Spiele von Beginn an in Abos zur Verfügung gestellt, Beispiele hierfür sind The Outer Worlds, oder GTA San Andreas und Vice City aus der Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition.

Zelnick weist auch noch explizit daraufhin, dass dies nicht die Meinung des gesamten Unternehmens ist, sondern nur seine eigene. Die Unternehmensmeinung ist kundenorientierter.

„Dieses Unternehmen funktioniert nicht aufgrund der Meinungen von Einzelpersonen, mich inbegriffen. Und wenn es Sinn ergibt, werden wir Abo-Dienste zukünftig unterstützen, wenn es das ist, was der Kunde möchte, wird er es von uns bekommen.“

Seiner Meinung nach ist es schwierig zu sagen, wie die Tag-Eins-Veröffentlichungen sich auf den Verkauf der Spiele ausgewirkt haben. Ob Take-Two Interactive in Zukunft weitere Möglichkeiten und Deals nutzt, hängt wohl davon ab, ob Dienste wie der Xbox Game Pass die Videospiel-Landschaft nachhaltig verändern werden.