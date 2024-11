Xbox Game Pass: Teaser deutet Spyro im Abo an

Der Xbox Game Pass Account auf Social-Media postete heute einen kurzen Clip, der möglicherweise Spyro für das Abonnement anteasert.

Zu sehen ist eine Spyro-typische Truhe und der Satz: „Hey, ähm, wer hat diese Truhe hier liegen gelassen?“

Hier der Clip:

hey uhh who left this chest here? pic.twitter.com/WLqFVKgTzq

— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) November 11, 2024