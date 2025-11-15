Xbox Game Pass: Termin für Fortnite Crew inkl. Battle Pass und mehr steht fest

Ab dem 18. November wird Fortnite Crew ohne zusätzliche Kosten in eurem Xbox Game Pass Ultimate enthalten sein und bringt damit alle monatlichen Vorteile von Fortnite Crew direkt in euer bestehendes Abo.
Fortnite Crew, das normalerweise monatlich mit 11,99 € berechnet wird, erweitert eure Inhalte in Fortnite und bietet euch jeden Monat exklusive Belohnungen sowie Zugänge zu mehreren Pässen innerhalb des Spiels.
Ihr erhaltet den Fortnite Crew Pack, der jeden Monat ein neues Outfit und passende kosmetische Gegenstände bereitstellt.
Zusätzlich habt ihr Zugriff auf den Battle Pass, den OG Pass, den LEGO Pass und den Music Pass, wodurch ihr fortlaufend neue Belohnungen freischalten könnt. Jeden Monat stehen euch außerdem 1.000 V-Bucks zur Verfügung, die ihr frei im Fortnite Shop für Outfits, Emotes und weitere Gegenstände einsetzen könnt.
Fortnite Crew bietet euch zudem einen Vorteil über Fortnite hinaus, denn die Mitgliedschaft schaltet auch Rocket Pass Premium in Rocket League frei. Dieser Vorteil zählt als Bonus Benefit und kann sich von Monat zu Monat verändern.
Fortnite Crew-Mitglieder erhalten Zugang zu monatlichen Belohnungen in Fortnite und darüber hinaus.
Fortnite Crew – Xbox Game Pass Ultimate
- Fortnite Crew-Paket – Ein exklusives Fortnite Crew-Paket, das ein neues Outfit sowie mindestens ein passendes Accessoire wie eine Spitzhacke, einen Gleiter, eine Folie oder ein Emote enthält. Das Crew-Paket für November enthält das Rennfahrer-Outfit „Maxx Speed“!
- Battle Pass – Ihr erhaltet Zugang zu Premium-Belohnungen aus dem Battle Pass, die ihr mit jedem Levelaufstieg freischalten könnt – darunter Outfits, Rückenaccessoires und vieles mehr!
- OG Pass – Ihr erhaltet Zugang zu Premium-Belohnungen aus dem OG Pass, die ihr mit jedem Levelaufstieg freischalten könnt. Darunter befinden sich Items, die neue und klassische Elemente kombinieren!
- LEGO Pass – Ihr erhaltet Zugang zu Premium-Belohnungen aus dem LEGO Pass, die ihr mit jedem Levelaufstieg freischalten könnt. Dazu gehören Gegenstände, die ihr in LEGO Fortnite nutzen könnt!
- Music Pass – Ihr erhaltet Zugang zu Premium-Belohnungen aus dem Music Pass, wenn ihr im Level aufsteigt. Dazu gehören Instrumente, Jam-Tracks und weitere Gegenstände, die ihr im Fortnite Festival verwenden könnt!
- 1.000 V-Bucks – Jeden Monat erhaltet ihr 1.000 V-Bucks, die ihr im Fortnite-Shop für Outfits, Emotes und mehr ausgeben könnt.
- Rocket Pass Premium – Eure Fortnite Crew-Mitgliedschaft bietet euch sogar Vorteile außerhalb von Fortnite! Ihr erhaltet außerdem Zugang zum Rocket Pass Premium in Rocket League.
- Der Rocket Pass Premium ist ein Bonusvorteil. Bonusvorteile sind nur für die jeweils aktuelle Ausgabe von Fortnite Crew garantiert. Sie können von Monat zu Monat geändert oder eingestellt werden.
Nix für mich 👎.
Die dümmste entscheidung seitens Microsoft… Etwas in den gamepass forcieren was kaum jemand der bei verstand ist haben will. Genau wie ubi classics. Absolut überflüssig.
Absolut, allerdings sieht man auf welche Zielgruppe sie abzielen, Daddy soll schön den GP für den Junior abonnieren
Meine Aussage muss dich hart getroffen haben, kommst anscheinend immer noch nicht drüber hinweg.
Aber immerhin ist dir klar geworden, worauf MS wirklich aus ist. Ein kleiner Schritt in die richtige Richtung…
Deine Aussage geht mir aber sowas von am ….. vorbei und jab dich schon lange woeder vergessen gehabt, sogar soweit wie du es dir nicht vorstellen kannst und ich bleibe auch bei meiner Meinung, die der Kollege auf den ich antworte fast 1 zu 1 genauso hat, nur mal so nebenbei.
Der Game Pass ist ein Abo. Abos und Mitgliedschaften leben hauptsächlich von Leuten, die nicht bei Verstand sind. Im Sinne von „bezahlen und nicht nutzen“. Ohne solche Kunden hätten Streamingdienste und Fitnessstudios von Anfang an viel höhere Preise verlangen müssen.
Hab gerade mal geschaut was Fortnite Crew ist und was die Dinge an Wert haben.
Die 1000 V Bucks scheinen die 11,99 schon fast zu kompensieren und dann scheint man alle Verfügbaren Battle Pässe die wenn ich es richtig gesehen habe für Fortnite BR und OG sowie für den Lego Survival Mode, Festival und dem Rocket Racing Modus zu haben die den Wert mehr als überschreiten.
Dann habe ich mir mal angeschaut was dort so drin ist und die Battle Pässe in Fortnite scheinen einen jeweils mit Ingame Stuff zu überschütten, Skins usw und wohl nochmehr VBucks.
Dazu gesellt sich noch der Battle Pass für Rocket League, der natürlich nur nützlich ist wenn man Rocket League spielt.
Die Battle Pässe funktionieren wohl so, dass man machen kann was man möchte, jemand der kein Battle Royal spielen will muss es auch nicht und schaltet trotzdem mit seinen EP aus zb Lego oder aus Creative spielen wie Youtuber Tycoon oder Steel a Brainrot usw die gesamte Battle Pässe synchron frei.
Das klingt für mich als außenstehender alles andere als überflüssig für jemanden der Fortnite spielt.
Vielleicht kannst du mir genau erklären warum es überflüssig ist? Fals ich was übersehen habe tut es mir leid.
Überflüssig weil das eben zur Verteuerung des GamePasses angeblich geführt hat und sehr viele es nicht spielen.
Zum Teil überflüssig weil du den Battlepass einmal kaufst und danach mehr als Genug IngameCredits erspielen kannst um die den Nächsten Leisten zu können.
Lohnen tut sich das eigentlich nur wenn du wirklich aktiv Fornite spielst und so ca. 1.500 V-Bucks jeden Monat da ausgeben würdest. Also im Grunde Crew eh bezahlen würdest und GamePass Ultimate eh im Abo hättest.
Ansonsten ist das einfach nur ein Gimmick was Ultimate verteuert, nach gängiger Meinung, was viele nicht nutzen und somit auch keinen Vorteil davon haben.
Der nächste Müll um den Gamepass Preis zu rechtfertigen 😂
Für mich super, Ich habe damals noch Rette die Welt in der Beta gekauft und habe dadurch heutzutage eine richtige V-Bucks Druckmaschine. Ultimate hatte ich sowieso und für relativ wenig Geld konnte ich es sogar um 3 Jahre verlängern, jetzt bekomme ich auch noch die Fortnite Crew oben drauf.
Mittlerweile ist Fortnite ja auch nicht mehr nur Battle Royale, aber ich zocke eigentlich eh nur Rette die Welt und ganz selten mal mit Freunden ne Runde BR.
Mein Fortnite Account wird also demnächst förmlich in V-Bucks schwimmen 😂
Ich will mich ja nicht beschweren, aber der Termin ist eigentlich schon viel länger bekannt.
Zumindest Start der neuen Season konnte man das schon irgendwo nachlesen.
Vollkommen hohl meiner Meinung nach weil mit Start der Season wäre es interessanter gewesen für die die es spielen.
Für mich total überflüssig da mich Fortnite nicht im geringsten interessiert. Schade dass Microsoft einem nicht die Option gibt es abzuwählen, also wie bereits gesagt hat es für mich keinen Mehrwert.
💚🎮💚
Und das muss ich leider mitbezahlen im ulti 😞
Fortnite Crew bekommt man dann kostenlos mit Ultimate dazu. Dafür kostet halt Ultimate dementsprechend mehr. Für only Fortnite Spieler natürlich überaus sinnvoll dann lieber den teuren Ultimate Gamepass zu kaufen, anstatt die niedrigste Stufe fürs online gaming und Crew extra. Was weit günstiger wäre. Damit es sich wirklich lohnt, spielt man eigentlich nichts anderes als Fortnite.
Warum den Gamepass Ultima nicht noch teurer machen, dafür aber Gutscheine für Walmart, Douglas, Zoo&Co, RTL+, ARD+, Bravo, Skype Punkte, Pokémon Go Münzen und was es sonst noch so alles gibt mit rein pressen? Egal, ob es genutzt wird, Hauptsache man kann noch was an zukünftigen Preisen drehen und es rechtfertigen 😁