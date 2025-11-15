Xbox Game Pass: Termin für Fortnite Crew inkl. Battle Pass und mehr steht fest

Ab dem 18. November wird Fortnite Crew ohne zusätzliche Kosten in eurem Xbox Game Pass Ultimate enthalten sein und bringt damit alle monatlichen Vorteile von Fortnite Crew direkt in euer bestehendes Abo.

Fortnite Crew, das normalerweise monatlich mit 11,99 € berechnet wird, erweitert eure Inhalte in Fortnite und bietet euch jeden Monat exklusive Belohnungen sowie Zugänge zu mehreren Pässen innerhalb des Spiels.

Ihr erhaltet den Fortnite Crew Pack, der jeden Monat ein neues Outfit und passende kosmetische Gegenstände bereitstellt.

Zusätzlich habt ihr Zugriff auf den Battle Pass, den OG Pass, den LEGO Pass und den Music Pass, wodurch ihr fortlaufend neue Belohnungen freischalten könnt. Jeden Monat stehen euch außerdem 1.000 V-Bucks zur Verfügung, die ihr frei im Fortnite Shop für Outfits, Emotes und weitere Gegenstände einsetzen könnt.

Fortnite Crew bietet euch zudem einen Vorteil über Fortnite hinaus, denn die Mitgliedschaft schaltet auch Rocket Pass Premium in Rocket League frei. Dieser Vorteil zählt als Bonus Benefit und kann sich von Monat zu Monat verändern.

Fortnite Crew-Mitglieder erhalten Zugang zu monatlichen Belohnungen in Fortnite und darüber hinaus.

Fortnite Crew – Xbox Game Pass Ultimate

Fortnite Crew-Paket – Ein exklusives Fortnite Crew-Paket, das ein neues Outfit sowie mindestens ein passendes Accessoire wie eine Spitzhacke, einen Gleiter, eine Folie oder ein Emote enthält. Das Crew-Paket für November enthält das Rennfahrer-Outfit „Maxx Speed“!

Battle Pass – Ihr erhaltet Zugang zu Premium-Belohnungen aus dem Battle Pass, die ihr mit jedem Levelaufstieg freischalten könnt – darunter Outfits, Rückenaccessoires und vieles mehr!

OG Pass – Ihr erhaltet Zugang zu Premium-Belohnungen aus dem OG Pass, die ihr mit jedem Levelaufstieg freischalten könnt. Darunter befinden sich Items, die neue und klassische Elemente kombinieren!

LEGO Pass – Ihr erhaltet Zugang zu Premium-Belohnungen aus dem LEGO Pass, die ihr mit jedem Levelaufstieg freischalten könnt. Dazu gehören Gegenstände, die ihr in LEGO Fortnite nutzen könnt!

Music Pass – Ihr erhaltet Zugang zu Premium-Belohnungen aus dem Music Pass, wenn ihr im Level aufsteigt. Dazu gehören Instrumente, Jam-Tracks und weitere Gegenstände, die ihr im Fortnite Festival verwenden könnt!

1.000 V-Bucks – Jeden Monat erhaltet ihr 1.000 V-Bucks, die ihr im Fortnite-Shop für Outfits, Emotes und mehr ausgeben könnt.

Rocket Pass Premium – Eure Fortnite Crew-Mitgliedschaft bietet euch sogar Vorteile außerhalb von Fortnite! Ihr erhaltet außerdem Zugang zum Rocket Pass Premium in Rocket League.

Der Rocket Pass Premium ist ein Bonusvorteil. Bonusvorteile sind nur für die jeweils aktuelle Ausgabe von Fortnite Crew garantiert. Sie können von Monat zu Monat geändert oder eingestellt werden.