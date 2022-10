Xbox Game Pass: Termin zur Need for Speed Unbound EA Play Trial-Version steht fest

Autor:, in / Xbox Game Pass

EA Play- und Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder haben die Möglichkeit vor allen anderen in Need for Speed Unbound das Gaspedal durchzutreten.

Electronic Arts hat direkt nach der Veröffentlichung des Trailers von Need For Speed Unbound mitgeteilt, dass Mitglieder von EA Play und Xbox Game Pass Ultimate bereits ab dem 29. November mit der zehnstündigen Trial-Version die Straßen unsicher machen dürfen. Somit könnt ihr mit einem Xbox Game Pass Ultimate auch direkt an diesem vorab Tag die Reifen qualmen lassen.

Need for Speed Unbound erscheint am 2. Dezember 2022.

Need for Speed Unbound Vorbestellung