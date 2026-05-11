Xbox Game Pass: Termin zur UFC 6 Trial-Version bekannt

Für EA SPORTS UFC 6 wurde offiziell eine 10-stündige Trial-Version angekündigt, die Spielern bereits vorab Zugriff auf das Fighting-Game danke EA Play und Xbox Game Pass Ultimate ermöglicht.

Der Testzugang soll am 12. Juni starten und erlaubt es, für insgesamt zehn Stunden in das neue UFC-Erlebnis einzutauchen. Damit können Spieler erste Kämpfe absolvieren, eigene Highlights erstellen und verschiedene Inhalte des Spiels ausprobieren.

Mit dem neuen Trial setzt Electronic Arts seine bekannte Strategie fort, große Sporttitel vor dem vollständigen Einstieg zeitlich begrenzt zugänglich zu machen.

Welche Modi und Inhalte exakt Bestandteil der Testversion sein werden, wurde bislang noch nicht näher erläutert.

EA SPORTS UFC 6 erscheint für Xbox Series X|S und PlayStation 5.