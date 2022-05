Xbox Game Pass: Termine für Assassin’s Creed Origins und For Honor: Marching Fire Edition

Autor:, in / Xbox Game Pass

Assassin’s Creed Origins und For Honor: Marching Fire Edition landen an diesen Tagen im Xbox Game Pass.

Der Xbox Game Pass erhält Spiele des Publishers und Entwicklers Ubisoft. Bereits im April wurde bekannt, dass zwei Spiele hinzugefügt werden sollen: Assassin’s Creed Origins und For Honor: Marching Fire Edition.

Ein Blick in die Sektion für kommende Spiele im Xbox Game Pass zeigt jetzt, wann die beiden Spiele für Abonnenten spielbar sein werden.

Spieler haben demnach ab dem 01. Juni Zugriff auf die Konsolen-Version der For Honor: Marching Fire Edition. Assassin’s Creed Origins hingegen folgt mit dem 07. Juni nur eine Woche später.

Kürzlich kündigte Ubisoft an, dass man den Ubisoft+ Service nach der Ankündigung für Xbox auch auf die PlayStation bringen wird. Letztere Plattform wird mit Ubisoft+ Classics eine Auswahl an beliebten Spielen im Rahmen des PlayStation Plus Abonnements erhalten. Ob das Angebot auch Xbox-Spieler im Game Pass erreichen wird, bleibt abzuwarten und interessiert Mitglieder derzeit brennend.