Xbox Game Pass: Texas Chain Saw Massacre ab August im Abo

The Texas Chain Saw Massacre erscheint Day 1 im Xbox Game Pass und somit können die Kettensägen im Abo losgelassen werden.

Xbox Game Pass-Abonnenten können sich in den nächsten Wochen und Monaten über zahlreiche Neuveröffentlichungen direkt im Abo freuen. Eine Veröffentlichung ist The Texas Chain Saw Massacre am 18. August 2023.

In The Texas Chain Saw Massacre erlebt ihr ein asymmetrisches Third-Person-Horrorspiel, das auf dem bahnbrechenden und kultigen Horrorfilm von 1974 basiert.

Ihr schlüpft dabei in die Rolle einer der berüchtigsten Slaughter-Familien oder ihrer Opfer!

Als Opfer müsst ihr euren Verstand einsetzen, um der Familie nicht in die Hände zu fallen und die Werkzeuge zu finden, die ihr benötigt, um schließlich in die Freiheit zu gelangen.

Die Spieler der Slaughter Family müssen ihre „Gäste“ ausfindig machen, aufspüren und an der Flucht hindern.

Weitere Details zum Spiel gibt es in der The Texas Chain Saw Massacre Übersicht.