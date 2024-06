Xbox Game Pass: Texas Chain Saw Massacre gewinnt Xbox Excellence Award

Autor:, in / Xbox Game Pass

The Texas Chain Saw Massacre gewinnt den Xbox Excellence Award!

Für herausragende Leistungen wurde The Texas Chain Massacre bereits im ersten Jahr nach der Veröffentlichung mit dem begehrten Xbox Excellence Award ausgezeichnet.

Der Preis ist für Spiele, die ein „Top Performing“ im Xbox Game Pass hinlegen.

Gun Interactive und Sumo Nottingham werden am 18. August den ersten Jahrestag von The Texas Chain Saw Massacre feiern. Doch schon vor dem großen Datum gibt es viel, worauf sie stolz sein können.

The Texas Chain Saw Massacre wurde mit dem Xbox Excellence Award ausgezeichnet und feiert damit, dass es ein Top-Spiel mit einer herausragenden Leistung im Xbox Game Pass ist.

Das Spiel wurde am ersten Tag im Game Pass veröffentlicht und erreichte bis zum sechsmonatigen Jubiläum 4,5 Millionen Spieler im Abo.

The Texas Chain Saw Massacre ist ein frischer Wind im asymmetrischen Horrorgenre und lässt Freunde durch die Linse des Originalfilms von 1974 gemeinsam Jagd auf ihre Beute machen.

Mit einer eigenen Geschichte, die sich als Vorgeschichte zum ersten Film versteht, können Horrorfans überall ihre eigene Version der Flucht vor der Slaughter Family kreieren.