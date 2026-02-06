Xbox Game Pass: The First Descendant mit exklusiven Vorteilen im Abo

The First Descendant jetzt im Xbox Game Pass – exklusive Dia‑Vorteile für alle Spieler!

The First Descendant ist ab sofort im Xbox Game Pass spielbar – und bringt für euch ein exklusives Paket mit, das die neue Episode rund um Dia in den Mittelpunkt rückt.

Die Nachkommin erhält nicht nur mehr erzählerische Aufmerksamkeit, sondern auch ein Set an kosmetischen Extras, die ihren Stil im Spiel weiter hervorheben.

Zum Bonuspaket gehören ein eleganter Rückenaufsatz, zwei Waffen‑Skins sowie drei Make‑up‑Stile, mit denen ihr Dia individuell anpassen könnt. Ergänzend dazu erhaltet ihr eine große Menge an Ressourcen, die euren Fortschritt im aktuellen Update deutlich beschleunigen.

Mit dem Game‑Pass‑Start öffnet sich The First Descendant für eine noch größere Community – und ihr könnt direkt mit einem starken Vorteil in die neue Episode einsteigen.