Xbox Game Pass: The First Descendant mit exklusiven Vorteilen im Abo

The First Descendant ist ab sofort im Xbox Game Pass spielbar – und bringt für euch ein exklusives Paket mit, das die neue Episode rund um Dia in den Mittelpunkt rückt.
Die Nachkommin erhält nicht nur mehr erzählerische Aufmerksamkeit, sondern auch ein Set an kosmetischen Extras, die ihren Stil im Spiel weiter hervorheben.
Zum Bonuspaket gehören ein eleganter Rückenaufsatz, zwei Waffen‑Skins sowie drei Make‑up‑Stile, mit denen ihr Dia individuell anpassen könnt. Ergänzend dazu erhaltet ihr eine große Menge an Ressourcen, die euren Fortschritt im aktuellen Update deutlich beschleunigen.
Mit dem Game‑Pass‑Start öffnet sich The First Descendant für eine noch größere Community – und ihr könnt direkt mit einem starken Vorteil in die neue Episode einsteigen.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
ich frag mich ja, wenn ich mir das Bild so anschaue.. wozu hats was an den Armen, wenn sie sich den Arsch abfriert.. da seh ich jedenfalls nix 😉
Werde wohl erstmal nicht zu dem Spiel kommen, dazu kommt einfach zu viel in letzter Zeit in den Game Pass.
Ja , da geht es mir genauso wie dir , mit dem Gamepass bin ich bisher auch noch nicht dazu gekommen
( im positiven Sinne) , ich hab’s nur am Anfang ganz kurz angetestet und dann es zeitlich fallen lassen wegen anderen guten interessanten Games im Gamepass 😃.
„Mit dem Game‑Pass‑Start öffnet sich The First Descendant für eine noch größere Community“
Wie kann sich ein Spiel – das vorher auch schon kostenlos war – einer noch größeren Community öffnen?
Ja, das ist ein guter Punkt von dir .
Das stimmt, aber durch die Präsenz im GP dürften mehr Leute darauf aufmerksam werden und probieren es im GP vielleicht eher aus.
Als es raus kam, habe ich auch gern ein paar Runden gespielt. Ist kein schlechtes Spiel.
Ja, denk ich auch, hab es gestern auch mal kurz über die Cloud angespielt. Aber eher nicht mein Fall gewesen.
Es gab sogar Bonis dafür 😁
Danke für die Info , die Vorteile nehm ich mit und ich steig bald mal ein im Game .
Und das nächste f2p game im bezahlpass. Gamepass wird immer lächerlicher
Warum das?
Es ist einfach nur ein weiteres Spiel im Gamepass, nur hier erhältst du ein paar Extras. Mir gefällt auch nicht jedes Spiel, aber insgesamt ist genug dabei und von der Zeit her schaffe ich eh nicht alles zu spielen.
Ich komme einfach nicht dazu, mich mal wieder einzuloggen. 😩
Ist nichts für mich. Aber Danke für die Info. 👍🏻
Muktiplayerspiele sind nix für mich, aber allen die es mögen viel Spaß
Wollte et sowieso ma ausprobieren, jetze mit den starter bundles werd ik et wohl tun 😅✌🏻 danke für die Info