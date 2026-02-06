Xbox Game Pass: The First Descendant mit exklusiven Vorteilen im Abo

The First Descendant jetzt im Xbox Game Pass – exklusive Dia‑Vorteile für alle Spieler!

The First Descendant ist ab sofort im Xbox Game Pass spielbar – und bringt für euch ein exklusives Paket mit, das die neue Episode rund um Dia in den Mittelpunkt rückt.

Die Nachkommin erhält nicht nur mehr erzählerische Aufmerksamkeit, sondern auch ein Set an kosmetischen Extras, die ihren Stil im Spiel weiter hervorheben.

Zum Bonuspaket gehören ein eleganter Rückenaufsatz, zwei Waffen‑Skins sowie drei Make‑up‑Stile, mit denen ihr Dia individuell anpassen könnt. Ergänzend dazu erhaltet ihr eine große Menge an Ressourcen, die euren Fortschritt im aktuellen Update deutlich beschleunigen.

Mit dem Game‑Pass‑Start öffnet sich The First Descendant für eine noch größere Community – und ihr könnt direkt mit einem starken Vorteil in die neue Episode einsteigen.

  1. dancingdragon75 207845 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 06.02.2026 - 06:07 Uhr

    ich frag mich ja, wenn ich mir das Bild so anschaue.. wozu hats was an den Armen, wenn sie sich den Arsch abfriert.. da seh ich jedenfalls nix 😉

  2. Katanameister 318420 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 06.02.2026 - 06:51 Uhr

    Werde wohl erstmal nicht zu dem Spiel kommen, dazu kommt einfach zu viel in letzter Zeit in den Game Pass.

    • @Der@Endboss@ 10680 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 06.02.2026 - 07:19 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Ja , da geht es mir genauso wie dir , mit dem Gamepass bin ich bisher auch noch nicht dazu gekommen
      ( im positiven Sinne) , ich hab’s nur am Anfang ganz kurz angetestet und dann es zeitlich fallen lassen wegen anderen guten interessanten Games im Gamepass 😃.

  3. RappScallion 21460 XP Nasenbohrer Level 1 | 06.02.2026 - 07:09 Uhr

    „Mit dem Game‑Pass‑Start öffnet sich The First Descendant für eine noch größere Community“

    Wie kann sich ein Spiel – das vorher auch schon kostenlos war – einer noch größeren Community öffnen?

  4. @Der@Endboss@ 10680 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 06.02.2026 - 07:22 Uhr

    Danke für die Info , die Vorteile nehm ich mit und ich steig bald mal ein im Game .

  5. GOZUSHI 1420 XP Beginner Level 1 | 06.02.2026 - 08:29 Uhr

    Und das nächste f2p game im bezahlpass. Gamepass wird immer lächerlicher

    • d4wGkw0n 32540 XP Bobby Car Schüler | 06.02.2026 - 08:44 Uhr
      Antwort auf GOZUSHI

      Warum das?
      Es ist einfach nur ein weiteres Spiel im Gamepass, nur hier erhältst du ein paar Extras. Mir gefällt auch nicht jedes Spiel, aber insgesamt ist genug dabei und von der Zeit her schaffe ich eh nicht alles zu spielen.

  8. xXCickXx 120935 XP Man-at-Arms Bronze | 06.02.2026 - 08:58 Uhr

    Muktiplayerspiele sind nix für mich, aber allen die es mögen viel Spaß

  9. Rotten 98665 XP Posting Machine Level 4 | 06.02.2026 - 10:24 Uhr

    Wollte et sowieso ma ausprobieren, jetze mit den starter bundles werd ik et wohl tun 😅✌🏻 danke für die Info

