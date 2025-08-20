Xbox Game Pass: The Rogue Prince of Persia im Abo gedroppt

Ubisoft hat heute The Rogue Prince of Persia nicht nur für Xbox Series X|S veröffentlicht. Das 2D-Action-Roguelike ist auch direkt als Shadow-Drop mit dem Xbox Game Pass abrufbar.
Wer kein Abonnement besitzt, kann The Rogue Prince of Persia auch für 29,99 Euro im Microsoft erwerben.
10 Kommentare
Schade das es nicht das andere 2D Prince of Persia Spiel ist, dieses hier spricht mich absolut nicht an und die Optik ist grauenhaft. Aber jedem das seine
Vielleicht kommt The Lost Crown ja auch noch irgendwann im Game Pass an. Anschauen werde ich mir das Spiel hier aber dennoch.
Gefällt mir optisch garnicht.
Hab ich mir bei Psychonauts auch gedacht. Und man war ich froh, dass ichs dennoch gespielt hab.
Genial. Der Game Pass ist einfach Liebe. Danke für die Info, wird sowas von installiert.
Optisch sehr gewöhnungsbedürftig, aber spielerisch sieht es nicht so schlecht aus. Dadurch dass es im GP ist, werde ichs wohl mal antesten.
gefällt mir optisch auch überhaupt nicht.
Dead Cells sieht im Vergleich deutlich angenehmer aus
Die billige wishversion vom anderen neuen 2d Pop. XD
Die Optik des Protagonisten ist auf jeden Fall besser, wünsche mir immer noch eher ein 3D Spiel, aber im Pass kann es mal probiert werden.
Auch wenn dem einen oder anderen der Grafikstyle nicht gefällt, muss das Spiel ja nicht unbedingt schlecht sein. Auf Metacritic hat The Rogue Price of Persia z. B. einen Metascore von 83.