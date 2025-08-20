Xbox Game Pass: The Rogue Prince of Persia im Abo gedroppt

Ab sofort ist The Rogue Prince of Persia mit Xbox Game Pass abrufbar.

Ubisoft hat heute The Rogue Prince of Persia nicht nur für Xbox Series X|S veröffentlicht. Das 2D-Action-Roguelike ist auch direkt als Shadow-Drop mit dem Xbox Game Pass abrufbar.

Wer kein Abonnement besitzt, kann The Rogue Prince of Persia auch für 29,99 Euro im Microsoft erwerben.