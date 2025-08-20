Xbox Game Pass: The Rogue Prince of Persia im Abo gedroppt

Ab sofort ist The Rogue Prince of Persia mit Xbox Game Pass abrufbar.

Ubisoft hat heute The Rogue Prince of Persia nicht nur für Xbox Series X|S veröffentlicht. Das 2D-Action-Roguelike ist auch direkt als Shadow-Drop mit dem Xbox Game Pass abrufbar.

Wer kein Abonnement besitzt, kann The Rogue Prince of Persia auch für 29,99 Euro im Microsoft erwerben.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

  1. Chicko90 20755 XP Nasenbohrer Level 1 | 20.08.2025 - 16:57 Uhr

    Schade das es nicht das andere 2D Prince of Persia Spiel ist, dieses hier spricht mich absolut nicht an und die Optik ist grauenhaft. Aber jedem das seine

    • Kenty 220885 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 20.08.2025 - 17:05 Uhr
      Antwort auf Chicko90

      Vielleicht kommt The Lost Crown ja auch noch irgendwann im Game Pass an. Anschauen werde ich mir das Spiel hier aber dennoch.

    • Terendir 132240 XP Elite-at-Arms Bronze | 20.08.2025 - 17:59 Uhr
      Antwort auf Hey Iceman

      Hab ich mir bei Psychonauts auch gedacht. Und man war ich froh, dass ichs dennoch gespielt hab.

  3. Robilein 1145190 XP Xboxdynasty Legend Silber | 20.08.2025 - 17:01 Uhr

    Genial. Der Game Pass ist einfach Liebe. Danke für die Info, wird sowas von installiert.

  4. danbu 54890 XP Nachwuchsadmin 6+ | 20.08.2025 - 17:02 Uhr

    Optisch sehr gewöhnungsbedürftig, aber spielerisch sieht es nicht so schlecht aus. Dadurch dass es im GP ist, werde ichs wohl mal antesten.

  5. DrFreaK666 133240 XP Elite-at-Arms Silber | 20.08.2025 - 17:03 Uhr

    gefällt mir optisch auch überhaupt nicht.
    Dead Cells sieht im Vergleich deutlich angenehmer aus

  7. Katanameister 182460 XP Battle Rifle Man | 20.08.2025 - 17:31 Uhr

    Die Optik des Protagonisten ist auf jeden Fall besser, wünsche mir immer noch eher ein 3D Spiel, aber im Pass kann es mal probiert werden.

  8. Bootie Sweat 9120 XP Beginner Level 4 | 20.08.2025 - 17:45 Uhr

    Auch wenn dem einen oder anderen der Grafikstyle nicht gefällt, muss das Spiel ja nicht unbedingt schlecht sein. Auf Metacritic hat The Rogue Price of Persia z. B. einen Metascore von 83.

