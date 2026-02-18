Xbox Game Pass: The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition bald im Abo

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition ist Gewinner von über 250 Game of the Year-Auszeichnungen und 1.000 Branchenpreisen.

Der dritte Teil der Witcher-Saga hat bis heute 60 Millionen Exemplare verkauft, mit kombinierten Verkäufen innerhalb der Franchise von insgesamt 85 Millionen.

Im Jahr 2025 startete CD PROJEKT RED außerdem Feierlichkeiten zum 10. Jahrestag der Veröffentlichung des Spiels, darunter eine internationale Witcher in Concert-Tour, Jubiläums-Merchandise und Kooperationen. Dazu gehörten Xbox-Controller mit dem Medaillon der Wolfsschule sowie eine spezielle Vinyl-Neuauflage des Soundtracks zum 10. Jubiläum mit 37 ikonischen Tracks aus dem Spiel.

Im Spiel übernehmen Spieler und Spielerinnen die Rolle des professionellen Monsterjägers Geralt, der sich auf eine Suche begibt, um seine adoptierte Tochter Ciri, das Kind der Prophezeiung, zu finden. Auf seinem Weg arbeitet er mit Figuren wie Yennefer von Vengerberg, Triss Merigold, dem Barden Dandelion oder dem Blutigen Baron zusammen oder gerät mit ihnen aneinander.

Ab dem 19. Februar 2026 können Xbox Game Pass-Spieler in das einzigartige Abenteuer eintauchen und über 150 Stunden unvergleichlicher, romanähnlicher Abenteuer, komplexer Monsteraufträge sowie schwieriger Entscheidungen und Konsequenzen erleben – alles in einer unverwechselbaren düsteren Fantasy-Welt.

Xbox Game Pass – Februar 2026

19. Februar 2026 – The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition (Cloud und Konsole) Game Pass Ultimate, Premium

Das Spiel sowie seine preisgekrönten Erweiterungen werden in Kürze dem Xbox Game Pass Premium und Ultimate für Xbox Series X|S- und Xbox One-Konsolen hinzugefügt.