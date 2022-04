Xbox Game Pass: This War of Mine: Final Cut landet im Mai im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Das Spiel This War of Mine: Final Cut wird im Mai 2022 ebenfalls mit dem Xbox Game Pass spielbar sein.

Der April neigt sich dem Ende entgegen und es sind nicht mehr viele Spiele übrig, die in diesem Monat in den Xbox Game Pass kommen.

Heute erst sind zwei weitere Spiele hinzugefügt worden, über die wir euch in dieser Meldung von heute Morgen bereits wie gewohnt informiert haben.

Doch es gibt schon für den Monat Mai die ersten bestätigten Spiele, die im Abo landen werden. Dazu gehört offenbar auch This War of Mine: Final Cut.

This War of Mine: Final Cut wird am 10. Mai 2022 veröffentlicht und kann bereits vorbestellt werden.

Allerdings ist das Spiel im Store seit Neustem auch als Game Pass Spiel ausgewiesen und kann sogar schon vorab heruntergeladen werden.

Eine offizielle Ankündigung seitens Publisher und Entwickler 11 bit studios bzw. Microsoft, dass es im Game Pass enthalten sein wird, steht noch aus.