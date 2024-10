Xbox Game Pass: Throne and Liberty Ultimate Perk abrufbar

In dieser Woche ist Throne and Liberty außerhalb von Korea auf PC und Konsolen gestartet.

Falls ihr Xbox Game Pass Ultimate besitzt, könnt ihr einen Vorteil, auch Perks genannt, für das MMO abrufen.

Im Clay and Mischievous Bundle gibt es ein Outfit, welches an optisch an die Xbox-Farben angelehnt ist. Auch der „Amitoi Mischievous Youngster Gneiss“ ist mit seiner grünen Farbgebung an die Xbox-Marke angelehnt.