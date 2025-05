Xbox Game Pass: to a T erscheint direkt im Abo

Das aufregende neue Spiel to a T, entwickelt von den kreativen Köpfen hinter Katamari Damacy, wird am 28. Mai 2025 von Annapurna Interactive veröffentlicht und erscheint direkt im Xbox Game Pass. Es wird für PlayStation, Xbox und PC verfügbar sein.

In To a T schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Teenagers, der sich in einer Stadt voller Geheimnisse und charmanter Charaktere wiederfindet. Der Clou dabei: Der Teenager bewegt sich durch die Welt in einer ungewöhnlichen T-Pose.

Dieses skurrile, aber gleichzeitig faszinierende Konzept bringt eine ganz besondere Wendung in die Erkundung des Spiels und eröffnet den Spielern neue Perspektiven auf ihre Umgebung.

Das Spiel verspricht eine Mischung aus Humor, kreativem Gameplay und einer tiefgründigen, emotionalen Geschichte, die mit visuellen und spielerischen Elementen an die beliebten Werke des Entwicklers anknüpft. Besonders hervorzuheben ist die Atmosphäre des Spiels, die die Spieler in eine einladende, aber auch etwas verrückte Welt entführt, die reich an Details und versteckten Geheimnissen ist. To a T soll nicht nur durch seine innovative Steuerung, sondern auch durch seine charmante Erzählweise und einzigartigen Charaktere begeistern.

Für Abonnenten des Xbox Game Pass wird das Spiel ab dem Veröffentlichungstag sofort zugänglich sein, was es zu einer großartigen Gelegenheit für all jene macht, die neue, kreative Erlebnisse im Rahmen ihres Abos entdecken möchten. Das Spiel wird sowohl auf Xbox Series X|S als auch auf der Xbox One verfügbar sein.

