Xbox Game Pass: Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 verschwindet überraschend aus dem Line-up

Xbox entfernt Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 kurzfristig aus der Game Pass-Ankündigung

Für Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 hat Microsoft die ursprünglich angekündigte Aufnahme in den Xbox Game Pass überraschend zurückgezogen.

Als Xbox vergangene Woche die Neuzugänge für die erste Julihälfte vorstellte, war das Skateboard-Spiel noch als Game-Pass-Titel für den 21. Juli gelistet. Inzwischen wurde die Ankündigung jedoch stillschweigend angepasst.

In der aktualisierten Übersicht teilt Microsoft lediglich mit, dass Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 aus der Liste der in Kürze erscheinenden Game-Pass-Titel entfernt wurde.

Warum das Spiel aus der Liste entfernt wurde, hat Microsoft nicht erläutert. Ebenso offen bleibt, ob Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 zu einem späteren Zeitpunkt doch noch im Xbox Game Pass erscheinen wird.