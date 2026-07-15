Xbox Game Pass: Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 verschwindet überraschend aus dem Line-up

Für Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 hat Microsoft die ursprünglich angekündigte Aufnahme in den Xbox Game Pass überraschend zurückgezogen.
Als Xbox vergangene Woche die Neuzugänge für die erste Julihälfte vorstellte, war das Skateboard-Spiel noch als Game-Pass-Titel für den 21. Juli gelistet. Inzwischen wurde die Ankündigung jedoch stillschweigend angepasst.
In der aktualisierten Übersicht teilt Microsoft lediglich mit, dass Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 aus der Liste der in Kürze erscheinenden Game-Pass-Titel entfernt wurde.
Warum das Spiel aus der Liste entfernt wurde, hat Microsoft nicht erläutert. Ebenso offen bleibt, ob Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 zu einem späteren Zeitpunkt doch noch im Xbox Game Pass erscheinen wird.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
War bei Denshattack auch, welches aus den Social Media Ankündigungen verschwunden ist.. Soll trotzdem heute noch kommen…
Ohh. Das ist schade für die, die es spielen wollten. Ich besitze es schon und ist für mich nicht so schlimm.
Wäre kein Beinbruch, wenn es doch nicht kommen würde im Game Pass, der Grund würde mich allerdings interessieren.
mMn ist es ein Beinbruch.
Es fehlen etliche Titel im Game Pass, seitdem man ABK geschluckt hat.
Aber anscheinend hat man sich mit dieser Übernahme eine andere Strategie herausgesucht.
Schon komisch. Muss man nicht verstehen.
Merkwürdig 🤔 habe et zum Glück selbst 😅✌🏻
Dachte das war schon im GP.
War von Teil 3&4 schon enttäuscht deswegen ist es für mich nicht schlimm
Ok, komisch und dann auch noch ohne Kommentar.