Xbox Game Pass: Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 verschwindet überraschend aus dem Line-up

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Xbox entfernt Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 kurzfristig aus der Game Pass-Ankündigung

Für Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 hat Microsoft die ursprünglich angekündigte Aufnahme in den Xbox Game Pass überraschend zurückgezogen.

Als Xbox vergangene Woche die Neuzugänge für die erste Julihälfte vorstellte, war das Skateboard-Spiel noch als Game-Pass-Titel für den 21. Juli gelistet. Inzwischen wurde die Ankündigung jedoch stillschweigend angepasst.

In der aktualisierten Übersicht teilt Microsoft lediglich mit, dass Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 aus der Liste der in Kürze erscheinenden Game-Pass-Titel entfernt wurde.

Warum das Spiel aus der Liste entfernt wurde, hat Microsoft nicht erläutert. Ebenso offen bleibt, ob Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 zu einem späteren Zeitpunkt doch noch im Xbox Game Pass erscheinen wird.

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9 Kommentare Added

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  1. Ash2X 354760 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 15.07.2026 - 14:56 Uhr

    War bei Denshattack auch, welches aus den Social Media Ankündigungen verschwunden ist.. Soll trotzdem heute noch kommen…

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  2. Vayne1986 67585 XP Romper Domper Stomper | 15.07.2026 - 15:03 Uhr

    Ohh. Das ist schade für die, die es spielen wollten. Ich besitze es schon und ist für mich nicht so schlimm.

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  3. Katanameister 499820 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 15.07.2026 - 15:06 Uhr

    Wäre kein Beinbruch, wenn es doch nicht kommen würde im Game Pass, der Grund würde mich allerdings interessieren.

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    • AnCaptain4u 281845 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 15.07.2026 - 16:41 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      mMn ist es ein Beinbruch.
      Es fehlen etliche Titel im Game Pass, seitdem man ABK geschluckt hat.
      Aber anscheinend hat man sich mit dieser Übernahme eine andere Strategie herausgesucht.

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  5. Rotten 135305 XP Elite-at-Arms Silber | 15.07.2026 - 15:29 Uhr

    Merkwürdig 🤔 habe et zum Glück selbst 😅✌🏻

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  7. Ralle89 196775 XP Grub Killer Master | 15.07.2026 - 18:58 Uhr

    War von Teil 3&4 schon enttäuscht deswegen ist es für mich nicht schlimm

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