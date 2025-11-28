Xbox Game Pass: Top Shooter im Abo – Klassiker und aktuelle Highlights

Hier ist eine kleine Auswahl an Top-Shootern im Xbox Game Pass, von Klassikern zu aktuellen Highlights!

Wenn ihr Shooter-Fans seid, gibt es im Xbox Game Pass aktuell und dauerhaft einige richtig gute Spiele – je nachdem, ob ihr auf Action, Story, Koop oder Retro-Shooter steht.

Hier sind nur ein paar Empfehlungen, die besonders gut passen könnten, wenn ihr dieses Wochenende Lust auf Shooter habt!

Top Shooter im Xbox Game Pass — Klassiker und aktuelle Highlights

Halo Infinite — Einer der besten Shooter mit klassischem Sci‑Fi‑Setting, guter Mischung aus Kampagne und Multiplayer. Besonders, wenn ihr Fahrzeuge, starke Waffen und große Arenen mögt.

Titanfall 2 — Für viele Gamer einer der besten FPS‑Kampagnen überhaupt: abwechslungsreiche Level, tolles Gunplay und flüssige Steuerung.

Wolfenstein: The New Order (und der Nachfolger Wolfenstein: The New Colossus) — Für Fans von intensiver Einzelspieler‑Action mit Story, brutalen Kämpfen und alternativer Geschichte.

Deep Rock Galactic — Koop‑Shooter mit starkem Fokus auf Teamplay, Sammeln/Ressourcen und actionreiche Kämpfe gegen Horden von Aliens. Ideal, wenn ihr Spaß mit Freunden habt.

Aliens: Fireteam Elite — Noch ein Koop‑Shooter, der vorrangig im Team richtig Laune macht!

Mullet MadJack — Ein moderner „Boomer Shooter“ im Retro‑Stil: schnell, bunt, actiongeladen und mit nostalgischem Charme. Gut, wenn du Lust auf unkomplizierte Shooter‑Action hast.

DOOM: The Dark Ages — Wenn du brutal, schnell und düster magst: Doom in einem düsteren, mittelalterlich‑dämonischen Setting. Für Fans von klassischem Shooter‑Adrenalin.

Quake — Einer der ganz großen Klassiker des Genres. Mit dem Re‑Release im Game Pass bekommt ihr das Spiel mit optimierten Updates – also perfekt für alle, die den klassischen 90er‑FPS‑Vibe lieben.

Heretic + Hexen — Paket mit zwei kultigen Fantasy‑Shooter-Klassikern aus den 90ern, jetzt remastered und im Game Pass. Ideal, wenn ihr düstere Fantasy‑Settings und klassisches Shooter‑Gameplay mögt.

Dusk — Ein moderner Shooter, der bewusst viele Elemente klassischer FPS‑Spiele (Speed, Bewegung, Waffe‑Vielfalt, rohe Action) übernimmt — für alle, die Lust auf „retro mit modernen Mitteln“ haben.

Welche Shooter habt ihr im Xbox Game Pass ausprobiert und würdet ihr weiterempfehlen?