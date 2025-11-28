Xbox Game Pass: Top Shooter im Abo – Klassiker und aktuelle Highlights

Wenn ihr Shooter-Fans seid, gibt es im Xbox Game Pass aktuell und dauerhaft einige richtig gute Spiele – je nachdem, ob ihr auf Action, Story, Koop oder Retro-Shooter steht.
Hier sind nur ein paar Empfehlungen, die besonders gut passen könnten, wenn ihr dieses Wochenende Lust auf Shooter habt!
Top Shooter im Xbox Game Pass — Klassiker und aktuelle Highlights
Halo Infinite — Einer der besten Shooter mit klassischem Sci‑Fi‑Setting, guter Mischung aus Kampagne und Multiplayer. Besonders, wenn ihr Fahrzeuge, starke Waffen und große Arenen mögt.
Titanfall 2 — Für viele Gamer einer der besten FPS‑Kampagnen überhaupt: abwechslungsreiche Level, tolles Gunplay und flüssige Steuerung.
Wolfenstein: The New Order (und der Nachfolger Wolfenstein: The New Colossus) — Für Fans von intensiver Einzelspieler‑Action mit Story, brutalen Kämpfen und alternativer Geschichte.
Deep Rock Galactic — Koop‑Shooter mit starkem Fokus auf Teamplay, Sammeln/Ressourcen und actionreiche Kämpfe gegen Horden von Aliens. Ideal, wenn ihr Spaß mit Freunden habt.
Aliens: Fireteam Elite — Noch ein Koop‑Shooter, der vorrangig im Team richtig Laune macht!
Mullet MadJack — Ein moderner „Boomer Shooter“ im Retro‑Stil: schnell, bunt, actiongeladen und mit nostalgischem Charme. Gut, wenn du Lust auf unkomplizierte Shooter‑Action hast.
DOOM: The Dark Ages — Wenn du brutal, schnell und düster magst: Doom in einem düsteren, mittelalterlich‑dämonischen Setting. Für Fans von klassischem Shooter‑Adrenalin.
Quake — Einer der ganz großen Klassiker des Genres. Mit dem Re‑Release im Game Pass bekommt ihr das Spiel mit optimierten Updates – also perfekt für alle, die den klassischen 90er‑FPS‑Vibe lieben.
Heretic + Hexen — Paket mit zwei kultigen Fantasy‑Shooter-Klassikern aus den 90ern, jetzt remastered und im Game Pass. Ideal, wenn ihr düstere Fantasy‑Settings und klassisches Shooter‑Gameplay mögt.
Dusk — Ein moderner Shooter, der bewusst viele Elemente klassischer FPS‑Spiele (Speed, Bewegung, Waffe‑Vielfalt, rohe Action) übernimmt — für alle, die Lust auf „retro mit modernen Mitteln“ haben.
Welche Shooter habt ihr im Xbox Game Pass ausprobiert und würdet ihr weiterempfehlen?
20 Kommentare AddedMitdiskutieren
Titanfall für mich top vorallem was story betrifft und das setting. Dich gefolgt von Halo da es das beste gunplay hat. Aber auch mit soom hatte ich mega Spass.
Titanfall 2 hat wirklich eine super Kampagne. Schade das EA nichts draus macht.
Weil es halt zweimal leider gescheitert ist und man sowieso mit Apex viel mehr Geld einnimmt bei weniger kosten. Schade ist halt wirklich nur ein nischen Fan Spiel.
Die Kampagne war echt mega stark. Erinnerte stark an Dishonored 2, nichtsdestotrotz mega. Aber auch der MP war klasse.
Hab zwei Drittel schon gezockt und kann die meisten auch empfehlen, gute Übersicht für Neulinge des Game Pass.
@Z0RN im Artikel ist ein kleiner Fehler, Deep Rock Galactic ist der richtige Titel.
Wollte ich auch grad monieren 🤓 Passiert, oder gewollt um zu testen wer die Artikel auch wirklich liest.😅
Gut möglich 😉.
Sie sieht’s aus 😁
Rock and Stone!!
Das beste Spiel steht zurecht ganz oben.💪🏻
Titanfall 2, Wolfenstein 2 und Doom sind aber auch super.👏
Bis auf Dusk, Alien Fireteam und Doom hab ich alles davon zu mindestens probiert. Aber empfehlen kann ich definitiv Titanfall das macht im Multiplayer richtig Bock 😅
Wolfenstein ist echt ein Top Story Shooter am, Anfang etwas Zäh, aber das legt sich schnell.
Sind schon ein paar Kracher mit drin. Hier wird mir wieder bewusst wie der Game Pass abliefert.
Titanfall 2 hat übrigens eines der besten Kampagnen die ich je gezockt habe. Ich habe es schon ein paar Mal durchgespielt und es ist jedesmal eine Wucht. Ein Meisterwerk von einer Kampagne mit einem unglaublichen smoothen movement. Und dann noch das „…Becomes the Master“ Achievement. Bin heute noch stolz drauf das geschafft zu haben 😂😂😂
Glückwunsch, ich hab mir daran die Zähne ausgebissen.😅
Titanfall 2 ist so gut, dass ich den Niedergang des Multiolayer absolut nicht nachvollziehen kann.
Titanfall 2 ist wirklich super, aber hat eben auch ein paar Jährchen auf den Buckel. Kam das nich vor 10 Jahren?
Jeder der aber auf Storyshooter steht sollte das Spiel zocken.
Wobei ich die Story selber als schwach empfand. Setting, Worlddesign, Gameplay etc. sind aber top.
Spiele gerade die Halo Collection auf dem Steamdeck 😁
Keinen im Pass, Titanfall hab ich gekauft und die Wolfensteins natürlich auch.
Quake und Hexen ist zu alt, als Remaster will ich das nicht, eher als Remake, Quake kenne ich auch noch als Original.
Doom und Halo bin ich irgendwie raus 😅
Hab im Moment nur Augen für einen Shooter…BF6