Xbox Game Pass: Touch-Control für Ninja Gaiden überarbeitet

Autor:, in / Xbox Game Pass

Wer eine echte Herausforderung sucht, der kann Ninja Gaiden: Master Collection im Xbox Game Pass über die Cloud mit Touch-Control spielen. Damit die Wutausfälle nicht auf die Touch-Control geschoben werden können, wurde diese nun angepasst und überarbeitet.

Und jetzt bitte am Tablet auf der höchsten Schwierigkeitsstufe alle Teile durchspielen, vielleicht ist am Ende dann schon ein neuer Ninja Gaiden-Teil verfügbar, was wirklich ein gutes Ende wäre, oder?