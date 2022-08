Xbox Game Pass: Two Point Campus ab sofort im Abo spielbar

Autor:, in / Xbox Game Pass

Für Xbox Game Pass Abonnenten ist die Simulation Two Point Campus ab sofort spielbar.

Die Universität von Two Point County hat ihre Pforten geöffnet. Abonnenten des Xbox Game Pass können ab sofort Two Point Campus auf ihrer Xbox-Konsole, via Cloud oder auf dem PC spielen.

Falls ihr die Universitäts-Simulation der Macher von Two Point Hospital noch nicht heruntergeladen habt, dann könnt ihr das schnell nachholen. Denn die Downloadgröße fällt mit ca. 3,5 GB recht schmal aus.

Xbox Game Pass – August 2022

09. August 2022 – Two Point Campus (Cloud, Konsole und PC)