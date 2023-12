Xbox Game Pass: Über 1 Mrd. US-Dollar für Spiele Dritter

Der Xbox Game Pass stellt eines der bedeutendsten Elemente der Strategie dar, die man derzeit bei Microsoft fährt. Und man steckt eine Menge Geld rein. In einem Interview mit Windows Central sprach Microsoft-Gaming-CEO Phil Spencer über die Kosten des Game Pass.

Jährlich über eine Milliarde US-Dollar kostet es das Unternehmen, Spiele Dritter im Game Pass anzubieten. Doch ist es das wert? Für Microsoft macht sich die Investition jedenfalls bezahlt, geht aus dem Interview hervor.

Spencer sagt hierzu: „Wir bieten mit dem Game Pass einen Service an, der sich finanziell trägt, was bedeutet, dass er Geld abwirft.“

Zudem legte Spencer in dem Interview Wert darauf zu betonen, dass man im Xbox Game Pass alle Arten von Spiele anbietet. Die größten Spiele seien ebenso enthalten wie unbekannte Indie-Spiele, von denen man gar nicht gewusst hätte, dass man sie lieben würde, bis man sie entdeckt habe.

Das Kosten die Spielekracher

Dass der Xbox Game Pass Microsoft beim Zukauf von Spielen ordentlich kostet, überrascht nach dem Leak eines Dokuments für wenigen Monaten übrigens nicht. Enthalten in diesem Dokument waren teils hypothetische Beträge, die an die Publisher zu entrichten sind, möchte man die Spiele im Game Pass platzieren. Wenn auch teilweise hypothetisch, so vermitteln die Beträge einen guten Eindruck davon, in welchen preislichen Sphären sich solche Verhandlungen abspielen.

Hier ein paar Beispiele: