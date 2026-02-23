Xbox Game Pass: Über weitere Abo-Boni wie Fortnite Crew wird nachgedacht – Gerücht

Microsoft prüft laut Insiderberichten zusätzliche Abo‑Inhalte für Game Pass Ultimate. Genannt wurden World of WarCraft, Fallout 1st und Minecraft Realms.

Anfang Oktober hat Microsoft die Preisstruktur des Xbox Game Pass umfassend verändert und den Tarif für Xbox Game Pass Ultimate auf 26,99 Euro pro Monat angehoben.

Trotz dieser Anpassung sucht das Unternehmen offenbar nach Wegen, den Mehrwert des Abonnements weiter auszubauen. Bereits jetzt ist die Fortnite Crew‑Mitgliedschaft enthalten, doch laut Brancheninsider Jez Corden könnten weitere Dienste folgen.

In einem Podcast berichtet Corden, dass intern geprüft werde, ob zusätzliche Mitgliedschaften in Xbox Game Pass Ultimate integriert werden könnten. Dabei nennt er die World of Warcraft‑Mitgliedschaft sowie Angebote wie Fallout 1st und Minecraft Realms.

Er betont, dass es sich um Überlegungen handle, deren Umsetzung nicht garantiert sei, die aber aktiv diskutiert würden.

Ähnliche Hinweise hatte Anfang Februar bereits Tom Warren von The Verge erhalten, der ebenfalls von entsprechenden Gesprächen innerhalb des Unternehmens erfahren haben will.

Die Überlegungen deuten darauf hin, dass Microsoft Gaming nach Wegen sucht, die Attraktivität von Xbox Game Pass Ultimate zu steigern und das Angebot stärker mit bestehenden Diensten aus dem eigenen Portfolio zu verknüpfen.

Ob und wann zusätzliche Mitgliedschaften tatsächlich Teil von Xbox Game Pass Ultimate werden, bleibt offen.

  1. AnCaptain4u 255475 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 23.02.2026 - 15:24 Uhr

    Stand jetzt deutet alles darauf hin, dass ich irgendwann Mitte 2028 auf Premium gehen werde.

    Aber grundsätzlich nicht schlecht zu überlegen auch andere Abo-Dienste zu integrieren.
    Man muss ja gefühlt nur eins dieser MS-Online-Games parallel als Langzeitprojekt zocken und es könnte sich schon direkt lohnen, wenn man dann nebenbei noch Zugriff auf das restliche Ultimate-Angebot.

    Die Zeit wird es zeigen.

    1
    • Thagor90 15400 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 23.02.2026 - 16:25 Uhr
      Antwort auf AnCaptain4u

      Geben wir Ihnen mal die Chance es für uns alle zu verbessern 🙂

      Über den Preis ist schon genug geflucht worden, evtl. ist dieser in Zukunft dann doch voll und ganz gerechtfertigt 😉 (für Vielspieler/Nutzer)

      2
  2. Kenty 245190 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 23.02.2026 - 15:36 Uhr

    Je mehr „Zeug“ da ins Ultimate Abo gequetscht wird, desto unpassender wird das Abo doch für viele. Am besten wäre es, wenn man alles was zu einem passt mit Checkboxen anklicken könnte und den Rest einfach offen lässt. Der Preis berechnet sich dann aus den angeklickten Checkboxen.

    Aber das wäre wohl zu einfach und zu benutzerfreundlich!

    4
    • Mr Poppell 107600 XP Master User | 23.02.2026 - 20:52 Uhr
      Antwort auf Kenty

      Das wünsche ich mir schon bei so vielen Abo Diensten aber irgendwie kann oder will das niemand anbieten.😅

      2
  3. Ash2X 318140 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 23.02.2026 - 15:54 Uhr

    Einfach einen höheren Tier für sowas machen.
    Ich finde die Idee gut, ich brauche es aber absolut nicht.

    0
    • de Maja 327095 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 23.02.2026 - 15:59 Uhr
      Antwort auf Ash2X

      Meinst du etwas sowas wie den UltraPremiumPlatin Gamepass, irgendwann gehen die Superlative für einen passenden Namen aus 😆

      0
      • Ash2X 318140 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 23.02.2026 - 19:21 Uhr
        Antwort auf de Maja

        Wenn es für mich 2€ weniger bedeutet können sie es auch Super Gamepass EX plus alpha nennen.. 🤣

        1
        • Ranzeweih 151155 XP God-at-Arms Bronze | 23.02.2026 - 23:25 Uhr
          Antwort auf Ash2X

          Also ich wäre für GP definitive Edition, damit wäre alles gesagt. Den gibts dann für nen schlanken Fuffi im Monat.

          0
  4. Syler03 53515 XP Nachwuchsadmin 6+ | 23.02.2026 - 16:42 Uhr

    Ich glaube das was kommen wir um die um die Spielerzahlen von zum Beispiel WoW Online Abos Spieler mit unter die Gamepass Nutzer fallen!

    Dann ist sieht die Nutzerzahlen nämlich gleich ganz anders aus.

    0
  5. Ralle89 91340 XP Posting Machine Level 1 | 23.02.2026 - 21:01 Uhr

    Ich finde Fortnite Crew der letzte Müll das ich dafür mehr zahlen muss ist dumm müsste wahlweise sein

    0
  6. NXG 0neShot 65910 XP Romper Domper Stomper | 24.02.2026 - 05:50 Uhr

    Sollte dann schon etwas sein, wovon alle Plattformen profitieren. Was habe ich als Konsolero davon, wenn eine WoW Mitgliedschaft enthalten ist 🤷🏼‍♂️

    0

