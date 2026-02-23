Xbox Game Pass: Über weitere Abo-Boni wie Fortnite Crew wird nachgedacht – Gerücht

Microsoft prüft laut Insiderberichten zusätzliche Abo‑Inhalte für Game Pass Ultimate. Genannt wurden World of WarCraft, Fallout 1st und Minecraft Realms.

Anfang Oktober hat Microsoft die Preisstruktur des Xbox Game Pass umfassend verändert und den Tarif für Xbox Game Pass Ultimate auf 26,99 Euro pro Monat angehoben.

Trotz dieser Anpassung sucht das Unternehmen offenbar nach Wegen, den Mehrwert des Abonnements weiter auszubauen. Bereits jetzt ist die Fortnite Crew‑Mitgliedschaft enthalten, doch laut Brancheninsider Jez Corden könnten weitere Dienste folgen.

In einem Podcast berichtet Corden, dass intern geprüft werde, ob zusätzliche Mitgliedschaften in Xbox Game Pass Ultimate integriert werden könnten. Dabei nennt er die World of Warcraft‑Mitgliedschaft sowie Angebote wie Fallout 1st und Minecraft Realms.

Er betont, dass es sich um Überlegungen handle, deren Umsetzung nicht garantiert sei, die aber aktiv diskutiert würden.

Ähnliche Hinweise hatte Anfang Februar bereits Tom Warren von The Verge erhalten, der ebenfalls von entsprechenden Gesprächen innerhalb des Unternehmens erfahren haben will.

Die Überlegungen deuten darauf hin, dass Microsoft Gaming nach Wegen sucht, die Attraktivität von Xbox Game Pass Ultimate zu steigern und das Angebot stärker mit bestehenden Diensten aus dem eigenen Portfolio zu verknüpfen.

Ob und wann zusätzliche Mitgliedschaften tatsächlich Teil von Xbox Game Pass Ultimate werden, bleibt offen.